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  • Обновлённый рамный внедорожник Nissan Terra поймали во время тестов

Обновлённый рамный внедорожник Nissan Terra поймали во время тестов

03.07.2020 947 0 0

Вездеходу японской марки подправят дизайн экстерьера, внутри кардинальных перемен не ожидается. Моторы тоже, скорее всего, прежние.

 

В гамме Nissan рамный внедорожник Terra появился в 2018-м, модель создана на базе нынешнего пикапа Navara. Первым рынком для вездехода стал Китай, там предлагают машины локальной сборки. Затем выпуск Terra наладили еще и в Таиланде, внедорожник начали продавать в странах Юго-Восточной Азии, он также добрался до Марокко. В мае этого года стало известно о том, что Nissan готовится представить обновленный внедорожник: машину засветили в видеоролике с другими грядущими премьерами марки. А недавно в социальной сети Facebook в группе Terra Club Thailand выложили фото тестового образца.

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Пойманный автомобиль упакован в плотный камуфляж, да и папарацци удалось сфотографировать только корму, так что пока мы можем лишь предполагать, как изменится модель. У Terra вроде бы новый задний бампер – разнесенные по сторонам светоотражатели находятся ниже, чем у дореформенного вездехода. У фонарей, скорее всего, иная начинка, ну и вместо обычной антенны установили плавник.

Что же касается передней части, то, судя по кадру из майского ролика, Terra обзавелась другими фарами, чуть иначе оформлены противотуманки. А вот в салоне перемен, вероятно, еще меньше – новая мультимедийная система да иные материалы отделки.

Дореформенный Nissan Terra, версия для Таиланда. В Юго-Восточной Азии внедорожник доступен в пяти- или семиместном исполнении, в Китае продают только пятиместную модель
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Дореформенный Nissan Terra, версия для Таиланда. В Юго-Восточной Азии внедорожник доступен в пяти- или семиместном исполнении, в Китае продают только пятиместную модель
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Дореформенный Nissan Terra, версия для Таиланда. В Юго-Восточной Азии внедорожник доступен в пяти- или семиместном исполнении, в Китае продают только пятиместную модель
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Дореформенный Nissan Terra, версия для Таиланда. В Юго-Восточной Азии внедорожник доступен в пяти- или семиместном исполнении, в Китае продают только пятиместную модель
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Предполагается, что двигатели менять не стали. В Юго-Восточной Азии для актуального внедорожника предусмотрены (в зависимости от страны) дизель YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (190 л.с., 450 Нм) и турбодизель YD25DDTi 2.5 (те же 190 л.с. и 450 Нм). В Китае модель представлена исключительно с бензиновым «атмосферником» QR25 2.5, его, кстати, недавно довели до новых местных эконорм, в результате чего мощность выросла со 184 до 193 л.с., а крутящий момент, напротив, стал меньше – 245 вместо 251 Нм. Коробки – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «автомат». В «базе» у Terra задний привод, в версиях подороже – подключаемый полный привод и блокировка заднего дифференциала.

Презентацию обновленного внедорожника могут провести в конце этого – начале следующего года. В России Terra не продают. Ранее в Nissan пообещали РФ некие новые SUV, но подробностей в компании не раскрыли. Впрочем, к нам вряд ли решатся привезти Терру.

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