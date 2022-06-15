Рестайлинг ×
  • Обновлённый Subaru Ascent: специфический «макияж» и более современная электроника

Обновлённый Subaru Ascent: специфический «макияж» и более современная электроника

15.06.2022 68 0 0

Subaru обновила флагманский кроссовер Ascent для американского рынка: на радикальные перемены для не слишком успешной модели японская компания не решилась, зато в очередной раз поупражнялась в дизайне.

 

Среднеразмерный по американский меркам (по-нашим — большой) трёхрядный кроссовер Subaru Ascent дебютировал в 2017 году, в продажу в США он поступил летом 2018-го. В первый полный год продаж — 2019-й — Ascent разошёлся в штатах тиражом 81.958 шт., в 2020-м спрос упал до 67 623 шт., в 2021-м — до 59 980 шт. За первый квартал нынешнего года Subaru Ascent привлёк 14 698 американских потребителей, на 2% меньше, чем в январе-марте 2021-го. Для сравнения скажем, что лидером сегмента среднеразмерных SUV американского рынка в первом квартале 2022-го стал Jeep Grand Cherokee — продано 75 117 (+36%), на втором месте расположился Toyota Highlander (66 026 шт., +3%), на третьем — Jeep Wrangler (45 551 шт., -8%). В 2020 году Subaru Ascent выбрался за пределы Северной Америки под именем Evoltis, но до России эта модель так и не доехала и уже вряд ли доедет.

Рестайлинг должен всколыхнуть интерес американского потребителя к Subaru Ascent, но, наш взгляд, изменений для этого недостаточно, а косметические и вовсе можно счесть контпродуктивными: на смену изначально лаконичному оформлению передка и кормы пришли новые фары и фонари с загогулинами, более крупная радиаторная решётка и более агрессивно оформленный передний бампер с аэродинамически оптимизированными воздуховодами. Подобные метаморфозы во внешности мы уже видели у обновлённых Forester, Outback и Legacy и, судя по отзывам в Сети, очередная итерация фирменного стиля Subaru большого энтузиазма у автолюбителей, мягко говоря, не вызвала. Зато фары у кроссовера Ascent теперь по умолчанию полностью светодиодные и адаптивные.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Главная обновка в салоне — стандартный для всех версий 11,6-дюймовый мультимедийный сенсорный экран вместо прежних 6,5- и 8-дюймовых. Слева и справа от экрана сохранились физические клавиши и рукоятки, которыми удобно пользоваться вслепую. Операционная система поддерживает беспроводные смартфонные протоколы Apple CarPlay и связь Android Auto. Штатная (не смартфонная) навигация доступна в виде опции, равно как система кругового обзора и громкая связь через микрофоны и динамики между водителем и пассажирами. Стандартная кормовая камера заднего вида получила омыватель. Количество подстаканников в салоне не изменилось — их по-прежнему 19. Во втором ряду может быть установлен трёхместный диван либо два раздельных капитанских кресла, третий ряд всегда трёхместный.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Стандартная для всех версий система помощи водителю EyeSight с двумя фронтальными камерами под лобовым стеклом дополнена третьей центральной широкоугольной камерой, улучшающей распознавание велосипедистов и пешеходов на перекрёстках. Кроме того, Ascent получил более быстродействующий электрический усилитель тормозов и систему автоматического контраварийного подруливания в сочетании с системой мониторинга слепых зон (работает на скорости до 80 км/ч).

Силовой агрегат прежний — 2,4-литровый бензиновый оппозитный турбомотор (264 л.с., 376 Нм) в сочетании с клиноцепным вариатором Lineartronic и системой полного привода на базе автоматической межосевой муфты. В богатых комплектациях система Х-Mode, что заведует ездовой электроникой, теперь имеет два внедорожных режима работы — Snow/Dirt (снег, грязь) и Deep Snow/Mud (глубокий снег/глинистый мягкий грунт).

У американский дилеров обновлённый Subaru Ascent появится ближайшей осенью, цены пока не объявлены.

кроссовер США новинки рестайлинг Subaru Subaru Ascent

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Без сделок с чувством прекрасного: стоит ли покупать Renault Symbol II за 400 тысяч рублей Цены на автомобили продолжают скакать, как в припадке, а потребность купить дешевую машину для каждодневных задач у многих никуда не пропала. Мы уже рассуждали о том, что ради экономии можно... 484 2 1 14.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Запрет на регистрацию: стоит ли покупать машину с ним и можно ли его снять Иногда в продаже можно увидеть заманчиво дешевые автомобили, в описании которых содержится важная фраза: «запрет на регистрационные действия». Что это такое, можно ли от него избавиться и че... 1645 0 11 13.06.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Citroen C-Crosser Citroёn C-Crosser – автомобиль уникальный. С одной стороны, если у нас «французов» за что-то и любили, так это за самобытный дизайн. Но у C-Crosser его практически нет: это клон Mitsubishi O... 3830 2 2 12.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11963 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11626 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Дизель против даунсайзинга и за что же голосуют рублем: тест-драйв Renault Duster TCe и dci На Duster мы ездили уже минимум трижды: сначала был премьерный тест-драйв, затем поездка в Дагестан на машинах с ручными коробками передач, а в последнем путешествии в Тулу мы обкатывали... 9252 4 1 19.01.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings