Обновлённый Subaru Ascent: специфический «макияж» и более современная электроника

Subaru обновила флагманский кроссовер Ascent для американского рынка: на радикальные перемены для не слишком успешной модели японская компания не решилась, зато в очередной раз поупражнялась в дизайне.

Среднеразмерный по американский меркам (по-нашим — большой) трёхрядный кроссовер Subaru Ascent дебютировал в 2017 году, в продажу в США он поступил летом 2018-го. В первый полный год продаж — 2019-й — Ascent разошёлся в штатах тиражом 81.958 шт., в 2020-м спрос упал до 67 623 шт., в 2021-м — до 59 980 шт. За первый квартал нынешнего года Subaru Ascent привлёк 14 698 американских потребителей, на 2% меньше, чем в январе-марте 2021-го. Для сравнения скажем, что лидером сегмента среднеразмерных SUV американского рынка в первом квартале 2022-го стал Jeep Grand Cherokee — продано 75 117 (+36%), на втором месте расположился Toyota Highlander (66 026 шт., +3%), на третьем — Jeep Wrangler (45 551 шт., -8%). В 2020 году Subaru Ascent выбрался за пределы Северной Америки под именем Evoltis, но до России эта модель так и не доехала и уже вряд ли доедет.

Рестайлинг должен всколыхнуть интерес американского потребителя к Subaru Ascent, но, наш взгляд, изменений для этого недостаточно, а косметические и вовсе можно счесть контпродуктивными: на смену изначально лаконичному оформлению передка и кормы пришли новые фары и фонари с загогулинами, более крупная радиаторная решётка и более агрессивно оформленный передний бампер с аэродинамически оптимизированными воздуховодами. Подобные метаморфозы во внешности мы уже видели у обновлённых Forester, Outback и Legacy и, судя по отзывам в Сети, очередная итерация фирменного стиля Subaru большого энтузиазма у автолюбителей, мягко говоря, не вызвала. Зато фары у кроссовера Ascent теперь по умолчанию полностью светодиодные и адаптивные.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Главная обновка в салоне — стандартный для всех версий 11,6-дюймовый мультимедийный сенсорный экран вместо прежних 6,5- и 8-дюймовых. Слева и справа от экрана сохранились физические клавиши и рукоятки, которыми удобно пользоваться вслепую. Операционная система поддерживает беспроводные смартфонные протоколы Apple CarPlay и связь Android Auto. Штатная (не смартфонная) навигация доступна в виде опции, равно как система кругового обзора и громкая связь через микрофоны и динамики между водителем и пассажирами. Стандартная кормовая камера заднего вида получила омыватель. Количество подстаканников в салоне не изменилось — их по-прежнему 19. Во втором ряду может быть установлен трёхместный диван либо два раздельных капитанских кресла, третий ряд всегда трёхместный.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Стандартная для всех версий система помощи водителю EyeSight с двумя фронтальными камерами под лобовым стеклом дополнена третьей центральной широкоугольной камерой, улучшающей распознавание велосипедистов и пешеходов на перекрёстках. Кроме того, Ascent получил более быстродействующий электрический усилитель тормозов и систему автоматического контраварийного подруливания в сочетании с системой мониторинга слепых зон (работает на скорости до 80 км/ч).



Силовой агрегат прежний — 2,4-литровый бензиновый оппозитный турбомотор (264 л.с., 376 Нм) в сочетании с клиноцепным вариатором Lineartronic и системой полного привода на базе автоматической межосевой муфты. В богатых комплектациях система Х-Mode, что заведует ездовой электроникой, теперь имеет два внедорожных режима работы — Snow/Dirt (снег, грязь) и Deep Snow/Mud (глубокий снег/глинистый мягкий грунт).



У американский дилеров обновлённый Subaru Ascent появится ближайшей осенью, цены пока не объявлены.

