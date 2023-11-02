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Opel готовит новый маленький хэтчбек начального уровня

02.11.2023 113 0 0

Ожидается, что будущая новинка окажется в иерархии немецкого бренда на ступеньку ниже Corsa Electric. Может появиться в 2026 году.

На сегодняшний день марка Opel и её британский аналог Vauxhall принадлежат автогиганту Stellantis, который нацелен на увеличение прибыли и рост продаж машин входящих в его состав брендов. В качестве «формулы успеха» концерн решил применить разработку и выпуск массовых моделей в востребованных сегментах, а также активное развитие «зелёного» направления, ведь от дальнейшего ужесточения эконорм Европа пока отказываться не собирается.

На фото: актуальный хэтчбек Opel Corsa Electric

Как британскому Autocar рассказал глава Opel Флориан Хюттль, в линейке бренда может появиться новинка, причём в иерархии марки она, вероятно, займёт место электромобиля начального уровня, то есть окажется на ступеньку ниже пятидверного хэтчбека Corsa Electric. Он отметил, что этот сегмент для новинки был выбран, потому что компактные доступные по цене модели сейчас пользуются «большой популярностью».

Предполагается, что на британском рынке ценник «супермини» составит около 22 тыс. фунтов стерлингов (25 тыс. евро), тогда как актуальный полностью электрический хэтчбек Vauxhall Corsa сейчас можно купить не менее чем за 32 445 фунтов стерлингов. В некотором смысле, новый электрокар Opel станет идейным наследником «крох» Opel Adam и Vauxhall Viva.

На фото: салон Opel Corsa Electric

В случае если новому электромобилю дадут «зелёный свет» (в компании это пока официально не подтверждают), новый ситикар сможет побороться за покупателей с грядущим Renault 5 и Kia EV2. По словам главы Opel, отправной точкой для этого проекта станет разработка новых энергоёмких тяговых батарей, которые позволят снизить затраты на производство; кроме того, это поможет увеличить внутреннее пространство в компактной модели и уменьшить её вес.

На фото: Opel Adam, покинувший конвейер в 2019 году
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На фото: Opel Adam, покинувший конвейер в 2019 году
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Подробностей о потенциальной новинке Opel пока нет. В основу будущего ситикара может лечь платформа STLA Small, которая пришла на смену платформе E-CMP (на ней базируются актуальные хэтчбеки Opel Corsa Electric и Peugeot e-208). Напомним, эта тележка подходит моделям сегментов от A до C, оснащаемым аккумуляторами ёмкостью от 37 до 82 кВт*ч.

На фото: концепт Opel Experimental

Ещё одним вариантом «начинки» для будущего супермини Opel является бюджетная платформа Smart Car, которая представляет собой упрощённую версию CMP (Common Modular Platform). Напомним, она лежит в основе недавно дебютировавшего субкомпактного кросс-хэтчбека Citroen e-C3, предназначенного для европейского рынка.

Ожидается, что длина нового компактного электромобиля Opel составит около 3600 мм, а ширина – примерно 1700 мм. Информации о внешности и салоне ситикара пока нет, но не исключено, что ряд решений будут позаимствованы (в переработанном виде) у концепта Opel Experimental. Серийная версия потенциальной новинки может дебютировать в 2026 году.

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