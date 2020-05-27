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  • Паркетник BMW X2 стал подзаряжаемым гибридом. Есть и другие обновки

Паркетник BMW X2 стал подзаряжаемым гибридом. Есть и другие обновки

27.05.2020 99 0 0

У концерна BMW Group день премьер – вместе с рестайлинговыми BMW 5 Series, BMW 6 Series GT и Mini Countryman показали и новую версию «икс-второго». В Европе гибридный паркетник BMW стартует летом, а вот до России такой вариант вряд ли доберется.

 

Кроссовер BMW X2 представили осенью 2017 года. В Старом свете модель закончила минувший год в «плюсе»: по данным CarSalesBase, европейцы купили 45 126 машин, что на 24% больше, чем в 2018-м. Но конкуренты от Мерседеса и Ауди далеко впереди. Так, выбор на Mercedes-Benz GLA там остановили 70 608 клиентов, а Audi Q3 разошелся тиражом в 91 467 экземпляров. Упрочить позиции паркетника BMW призваны подзаряжаемая гибридная модификация и легкий рестайлинг.

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Гибрид зовется BMW X2 xDrive25e, на нем дебютировал новый бампер – без круглых противотуманок, их функцию теперь выполняют светодиодные фары (идут уже в «базе»). Такой бампер появится и на версиях только с ДВС. Кроме того, палитра цветов кузова пополнилась новым оттенком (синий «металлик», как на фото), а за доплату еще предложат «бизнес-пакет» — отображение информации о трафике в режиме реального времени.

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Технику BMW X2 xDrive25e унаследовал от гибридного BMW X1, добравшегося до Европы в прошлом году. «Икс-второй» оснащен «турботройкой» 1.5 мощностью 125 л.с. (220 Нм), 95-сильным электромотором (165 Нм, установлен на задней оси) и шестиступенчатым «автоматом» Steptronic. Совокупная отдача – 220 л.с. и 385 Нм. Литий-ионную батарею емкостью 10 кВт*ч разместили под задним сиденьем. Только на электротяге паркетник сможет проехать 53 км (по циклу WLTP), заявленный средний расход топлива – 1,7 л/100 км. От зарядного устройства BMW i Wallbox «заправить» кросс можно за 3,2 часа, от бытовой розетки – за пять часов.

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Для BMW X2 xDrive25e предусмотрено три режима: Auto eDrive (обеспечивает оптимальное распределение нагрузки между моторами), Max eDrive (только электродвигатель) и Save Battery (экономит зарядку, чтобы использовать энергию позже – например, в зонах, где запрещены машины с ДВС). С места до «сотни» паркетник разгоняется за 6,8 секунды, в электрическом режиме Max eDrive максимальная скорость составляет 135 км/ч (без оного – 195 км/ч).

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В Европе старт продаж гибридного BMW X2 xDrive25e запланирован на июль, там кроссовер обойдется минимум в 47 250 евро (около 3 683 000 рублей по актуальному курсу). В Россию такую модификацию вряд ли привезут, ведь и гибридный BMW X1 у нас не предлагают.

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