Пикап Renault Duster Oroch: вместо нового поколения будет рестайлинг, но с турбомотором

Нынешний четырехдверный пикап Renault Duster Oroch в строю с 2015 года, он сделан на базе Дастера первой генерации. Грузовую версию продают в странах Латинской Америки, производство налажено в Бразилии, где также выпускают исходный кроссовер. В прошлом году бразильский Duster перешел во второе поколение, того же ждали и от грузовичка. Но затем на местных дорогах начали ловить тестовые прототипы, и стало понятно, что вместо новой генерации будет рестайлинг: у застуканного Duster Oroch прежний кузов.

В дизайне изменений будет немного. Так, пикап получит новую радиаторную решетку в стиле индийского кросса Duster (он, к слову, тоже до сих пор пребывает в первом поколении), плюс подретушируют передний бампер. Ну и еще модели прочат другие диски. Внутри же, вероятно, установят более современную мультимедийную систему.

Актуальный, то есть дореформенный Renault Duster Oroch для Бразилии

Зато Renault Duster Oroch должен обзавестись турбомотором. Как сообщает бразильское издание Motor1, рестайлинговый пикап предложат с «турбочетверкой» 1.3 TCe от локального паркетника Renault Captur. Нам этот двигатель тоже знаком – таким оснащаются российские «второй» Дастер и Kaptur. При этом в Бразилии турбомотор «питается» не только бензином, но и этанолом: на Captur движок выдает 162 и 170 л.с. соответственно (в РФ мощность составляет 150 л.с.).



Актуальный, то есть дореформенный Renault Duster Oroch для Бразилии 1 / 3 Актуальный, то есть дореформенный Renault Duster Oroch для Бразилии 2 / 3 Актуальный, то есть дореформенный Renault Duster Oroch для Бразилии 3 / 3

По данным Motor1, двигатель 1.3 TCe придет на смену двухлитровому «атмосфернику» (143 л.с. на бензине и 148 л.с. на этаноле). А вот атмосферный мотор 1.6 (118/120 л.с.) вроде бы останется в строю. Кроме того, вместе с турбомотором пикап еще может получить вариатор, тогда как дореформенный Duster Oroch доступен исключительно с «механикой» (пятиступенчатая для 1.6 и шестиступенчатая для 2.0). Отметим, 1.3 TCe также обещан бразильскому «второму» кроссоверу Duster, который пока представлен только с «атмосферником» 1.6 (5МТ или CVT).



Актуальный, то есть дореформенный Renault Duster Oroch для Бразилии

Актуальный пикап в Бразилии бывает только с передним приводом (как и новый кросс Дастер), хотя, например, в Колумбии у грузовика с двухлитровым двигателем есть 4WD.



Бразильцы пишут, что рестайлинговый Renault Duster Oroch справит премьеру в 2022 году. Новое же поколение теперь ждут в конце 2024-го, причем такой грузовичок Renault якобы пропишется в соседней Аргентине.

Кроссовер Renault Duster второго поколения, версия для Бразилии 1 / 3 Кроссовер Renault Duster второго поколения, версия для Бразилии 2 / 3 Кроссовер Renault Duster второго поколения, версия для Бразилии 3 / 3

Между тем у «второго» Дастера все же есть грузовая модификация – но под брендом Dacia и только с двухдверным кузовом. Такой пикап предназначен для Европы.

