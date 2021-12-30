Пикап Renault Duster Oroch: вместо нового поколения будет рестайлинг, но с турбомотором

Нынешний четырехдверный пикап Renault Duster Oroch в строю с 2015 года, он сделан на базе Дастера первой генерации. Грузовую версию продают в странах Латинской Америки, производство налажено в Бразилии, где также выпускают исходный кроссовер. В прошлом году бразильский Duster перешел во второе поколение, того же ждали и от грузовичка. Но затем на местных дорогах начали ловить тестовые прототипы, и стало понятно, что вместо новой генерации будет рестайлинг: у застуканного Duster Oroch прежний кузов.
В дизайне изменений будет немного. Так, пикап получит новую радиаторную решетку в стиле индийского кросса Duster (он, к слову, тоже до сих пор пребывает в первом поколении), плюс подретушируют передний бампер. Ну и еще модели прочат другие диски. Внутри же, вероятно, установят более современную мультимедийную систему.
Зато Renault Duster Oroch должен обзавестись турбомотором. Как сообщает бразильское издание Motor1, рестайлинговый пикап предложат с «турбочетверкой» 1.3 TCe от локального паркетника Renault Captur. Нам этот двигатель тоже знаком – таким оснащаются российские «второй» Дастер и Kaptur. При этом в Бразилии турбомотор «питается» не только бензином, но и этанолом: на Captur движок выдает 162 и 170 л.с. соответственно (в РФ мощность составляет 150 л.с.).
По данным Motor1, двигатель 1.3 TCe придет на смену двухлитровому «атмосфернику» (143 л.с. на бензине и 148 л.с. на этаноле). А вот атмосферный мотор 1.6 (118/120 л.с.) вроде бы останется в строю. Кроме того, вместе с турбомотором пикап еще может получить вариатор, тогда как дореформенный Duster Oroch доступен исключительно с «механикой» (пятиступенчатая для 1.6 и шестиступенчатая для 2.0). Отметим, 1.3 TCe также обещан бразильскому «второму» кроссоверу Duster, который пока представлен только с «атмосферником» 1.6 (5МТ или CVT).
Актуальный пикап в Бразилии бывает только с передним приводом (как и новый кросс Дастер), хотя, например, в Колумбии у грузовика с двухлитровым двигателем есть 4WD.
Бразильцы пишут, что рестайлинговый Renault Duster Oroch справит премьеру в 2022 году. Новое же поколение теперь ждут в конце 2024-го, причем такой грузовичок Renault якобы пропишется в соседней Аргентине.
Между тем у «второго» Дастера все же есть грузовая модификация – но под брендом Dacia и только с двухдверным кузовом. Такой пикап предназначен для Европы.
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Второе поколение - это тоже рестайлинг, только глубокий.