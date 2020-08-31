По вашим заявкам: 17-тонный трактор на Нюрбургринге, видео быстрого круга

Нордшляйфе повидала на своём веку немало непрофильной техники (помнится, журнал Top Gear привозил сюда на быстрый круг фургон Ford Transit), но коллеги из auto motor und sport дошли до крайности — решили установить рекорд в классе сельхозтехники на тракторе Claas Xerion 5000 Trac VC.

Идею подсказали зрители рубрики Bloch erklärt (Блох объясняет) на Ютуб-канале журнала: пару месяцев назад там появился выпуск, посвящённый тракторам линейки Xerion, что производит немецкая марка Claas. Обозреватель журнала Александр Блох подробно рассказал об устройстве этой тяжёлой и мощной машины, показал, как она производится и совершил пробную поездку. Один из комментаторов в шутку спросил, будет ли быстрый круг, и ответ не заставил себя долго ждать.



За быстрые круги в auto motor und sport отвечает другой специалист, Кристиан Менцель, в прошлом гонщик DTM, ему и поручили провести Claas Xerion 5000 Trac VC по Нордшляйфе. В детстве Менцель мечтал стать фермером и водил в гостях у родственников 25-сильный трактор Porsche, так что можно сказать кое-какой опыт в управлении сельхозтехникой у него есть, хотя Xerion 5000 — это совсем другого класса машина.

Линейка Xerion — флагманская в линейке тракторов Claas, а модификация 5000 Trac VC — самая мощная и технически продвинутая. 12,8-литровый двигатель Mercedes-Benz выдаёт максимальные 509 л.с. и 2600 Нм. Привод — постоянный полный, за него отвечает гидромеханический бесступенчатый «автомат» ZF. Заявленная максимальная скорость — 50 км/ч. Буквы VC в обозначении указывают на поворотную кабину: обычно такая нужна для того, чтобы превратить трактор в комбайн, но для заездов по Нюрбургрингу её повернули для лучшей обзорности. Выходит, что Менцель ехал задом наперёд, но для тракторов этого класса направление движение понятие относительное: коробка передач полностью реверсируемая, рулевое управление с колёсами напрямую не связано, так что ехать можно в любую сторону с одинаковой скоростью и примерно теми же ощущениями.



Видео заезда, конечно же имеется, но в данном случае камера была направлена в основном на лицо Менцеля, чтобы показать, каково это вести в гоночном режиме 17-тонный трактор, не чувствуя абсолютно никакой связи с шасси. Перегрузки в поворотах, конечно, невысоки, торможения и разгоны плавные, но даже зрителя может укачать от вертикальных колебаний места водителя, ведь оно, по сути, выполняет роль подвески и позволяет сберечь косточки водителя при работе в поле.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Время круга не такое плохое, как можно было бы предположить: 24 мин 50,57 с. Как можно понять из видео, это время без учёта участка Т13, где расположена прямая старт-финиш, но на официальный рекорд трактор Claas и не претендует — для него просто нет подходящего класса. Напомним, что с прошлого года все официальные рекорды Нордшляйве проходят по 12 классам машин и фиксируются нотариусом на полном круге, то есть с участком Т13. Абсолютный рекорд трассы на данный момент принадлежит спортпрототипу Porsche 919 Hybrid Evo: 5 мин 19,546 с.

