По заявкам трудящихся: Porsche 911 Carrera S снова доступен на «механике», но есть нюанс

Версия актуального Porsche 911 Carrera S поколения 992.2 с 6-ступенчатой МКП будет доступна только на североамериканском рынке (США и Канада). Можно выбрать кузов купе или кабриолет, привод — только задний.

Популярность «механики» в сегменте спорткаров растёт, так что даже Ferrari теперь предлагает такую коробку — правда, у Ferrari это изощрённый симулятор МКП, а у Porsche пока всё по-честному — МКП самая что ни на есть настоящая.

7-ступенчатая МКП была доступна для Porsche 911 Carrera S в виде опции до рестайлинга, то есть в поколении 992.1. Обновлённый Porsche 911 Carrera S дебютировал в начале 2025 года и до сего момента предлагался только в сочетании с 8-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями.

Сегодня в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) представлен Porsche 911 Carrera S с 6-ступенчатой МКП, сделанный специально для Северной Америки — мол, клиенты очень просили. Европейцы тоже не прочь купить новый Porsche 911 Carrera S на «механике», но в Европе компания Porsche вынуждена ограничивать подобные предложения, чтобы вписаться в строгие нормативы по выбросам CO 2 — с МКП это сделать сложнее, чем с «автоматом». В США ранее в этом году Дональд Трамп отменил большинство экологических ограничений для новых автомобилей, поэтому теперь здесь можно практически всё, особенно если есть деньги.

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Porsche 911 Carrera S с пакетом MT Package, прямо скажем, не дёшев: купе стоит от 169 450 долларов США с учётом доставки, кабриолет — от 183 350 долларов. В пакет MT Package помимо, собственно, «механики» входят другие приятные дополнения, а именно адаптивная подвеска PASM с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, колёса с центральной гайкой крепления, уникальная настройка выхлопной системы, наклейки и рисунки со схемой переключения передач, красная буква S в обозначении модели, спортивные сиденья с комбинированной обивкой (кожа/ткань).

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Саму 6-ступенчатую механическую коробку передач Porsche 911 Carrera S позаимствовал у младшей в иерархии версии Carrera T, от неё же взят набалдашник рычага переключения, выполненный из орехового дерева. До рестайлинга у МКП было семь передач, но от седьмой передачи компания Porsche в итоге отказалась ради лучшей избирательности механизма. Двигатель стандартный — 3,0-литровая бензиновая оппозитная «битурбошестёрка» с максимальной отдачей в 480 л.с. и 530 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,9 с, максимальная скорость — 308 км/ч.

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Американские дилеры уже принимают заказы на Porsche 911 Carrera S с пакетом MT Package, поставки клиентам начнутся в конце этого года.