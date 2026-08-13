Новинки ×
  • По заявкам трудящихся: Porsche 911 Carrera S снова доступен на «механике», но есть нюанс

По заявкам трудящихся: Porsche 911 Carrera S снова доступен на «механике», но есть нюанс

13.08.2026 192 0 0
По заявкам трудящихся: Porsche 911 Carrera S снова доступен на «механике», но есть нюанс

Версия актуального Porsche 911 Carrera S поколения 992.2 с 6-ступенчатой МКП будет доступна только на североамериканском рынке (США и Канада). Можно выбрать кузов купе или кабриолет, привод — только задний.

Популярность «механики» в сегменте спорткаров растёт, так что даже Ferrari теперь предлагает такую коробку — правда, у Ferrari это изощрённый симулятор МКП, а у Porsche пока всё по-честному — МКП самая что ни на есть настоящая.

7-ступенчатая МКП была доступна для Porsche 911 Carrera S в виде опции до рестайлинга, то есть в поколении 992.1. Обновлённый Porsche 911 Carrera S дебютировал в начале 2025 года и до сего момента предлагался только в сочетании с 8-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями.

Сегодня в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) представлен Porsche 911 Carrera S с 6-ступенчатой МКП, сделанный специально для Северной Америки — мол, клиенты очень просили. Европейцы тоже не прочь купить новый Porsche 911 Carrera S на «механике», но в Европе компания Porsche вынуждена ограничивать подобные предложения, чтобы вписаться в строгие нормативы по выбросам CO— с МКП это сделать сложнее, чем с «автоматом». В США ранее в этом году Дональд Трамп отменил большинство экологических ограничений для новых автомобилей, поэтому теперь здесь можно практически всё, особенно если есть деньги.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Porsche 911 Carrera S с пакетом MT Package, прямо скажем, не дёшев: купе стоит от 169 450 долларов США с учётом доставки, кабриолет — от 183 350 долларов. В пакет MT Package помимо, собственно, «механики» входят другие приятные дополнения, а именно адаптивная подвеска PASM с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, колёса с центральной гайкой крепления, уникальная настройка выхлопной системы, наклейки и рисунки со схемой переключения передач, красная буква S в обозначении модели, спортивные сиденья с комбинированной обивкой (кожа/ткань).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Саму 6-ступенчатую механическую коробку передач Porsche 911 Carrera S позаимствовал у младшей в иерархии версии Carrera T, от неё же взят набалдашник рычага переключения, выполненный из орехового дерева. До рестайлинга у МКП было семь передач, но от седьмой передачи компания Porsche в итоге отказалась ради лучшей избирательности механизма. Двигатель стандартный — 3,0-литровая бензиновая оппозитная «битурбошестёрка» с максимальной отдачей в 480 л.с. и 530 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,9 с, максимальная скорость — 308 км/ч.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Американские дилеры уже принимают заказы на Porsche 911 Carrera S с пакетом MT Package, поставки клиентам начнутся в конце этого года.

купе кабриолет США спортивные авто авторынок новинки Porsche Porsche 911
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Двое из ларца, одинаковых не с лица: первый обзор кроссоверов Tenet Plus L4 и L6 Кроссоверы L4 и L6 – первые модели нового российского бренда Tenet Plus, созданного холдингом АГР совместно с китайской компанией Defetoo. Эти модели известны миру под маркой Lepas, но тепер... 790 0 0 13.08.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Может ли моторное масло снизить расход топлива Когда автомобиль начинает потреблять больше топлива, моторное масло обычно оказывается далеко не первым пунктом в списке подозреваемых. Владелец проверяет давление в шинах, свечи, форсунки,... 2188 1 1 12.08.2026
Статьи / Грузовики и автобусы Электрические грузовики: неужели это правда выгодно? Похоже, наступает тот самый неловкий момент, когда скептицизм в отношении электромобилей начинает уступать место прагматичному расчету. Опыт ведущих индустриальных держав показывает, что эле... 796 0 0 12.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 47994 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45154 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 11069 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
10 Офлайн: почему настоящая роскошь будущего – право не обновлять прошивк...
6 5 причин покупать и не покупать ВАЗ-2107
4 «Пчёлка» вернулась и готова всех покусать: представлен новый Dodge Cha...
Новые комментарии
Change privacy settings