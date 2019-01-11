Под открытым небом: кабриолет Lexus LC будет теснее, чем купе

Японский производитель показал открытую версию «двухдверки» LC. Публичная премьера состоится уже на следующей неделе.

Автомобили со складной крышей – не самый ходовой товар. Как правило, их продажи скромны, они нужны скорее для имиджа бренда. Неудивительно, что в нынешнее экономически непростое время мало кто из производителей спешит насыщать модельный ряд такими новинками. Lexus не исключение: большинство их подобных концептов в серию не пошли. Так, в 2008 году был представлен концептуальный родстер Lexus LF-A, в 2012-ом показали спайдер на базе серийного купе LFA; в 2014-м появился опытный кабриолет LF-C2. Однако насчёт Lexus LC Convertible на базе серийного купе компания настроена более серьёзно.

Напомним, предшественником модели LC является кабриолет Lexus SC 430. Так что появление открытой версии, можно сказать, исторически оправдано. Соответствующий концепт – Lexus LC без крыши – покажут на следующей неделе на автосалоне в Детройте.

Кабриолет почти полностью повторяет купе за исключением, конечно, складного верха. Крыша, кстати, тканевая. Другое заметное отличие – 22-дюймовые колёса вместо 20-дюймовых у серийной «двухдверки». Интерьер, кстати, тоже такой же, как и у закрытой версии LC, правда для концепта выбрали чёрно-белую кожаную отделку с жёлтой прострочкой.

Почти не отличаются и габариты: открытый вариант флагмана ниже купе на 5 мм (1 340 мм), однако длиннее на 10 мм (4 770 мм). Колёсная база и ширина такие же (2 870 и 1 920 мм соответственно). Из-за складного верха в кабриолете стало ещё меньше места для пассажиров сзади.

Технические подробности о будущей новинке компания пока не раскрыла. Предположительно «начинка» будет такой же, как и у купе Lexus LC: 477-сильная 5-литровая атмосферная «восьмёрка» с крутящим моментом 540 Нм, а также гибридная установка, в составе которой V6 3.5 и два электромотора (суммарная мощность – 359 л.с., крутящий момент – 475 Нм).

Отметим, продажи Lexus LC падают. На основном рынке – в США – за весь 2018 год было продано всего 1 979 экземпляров, хотя за неполный 2017-ый (с мая по декабрь) дилеры реализовали 2 484 купе. В Европе за январь-ноябрь прошлого года модель разошлась тиражом 792 машины, а за половину предыдущего года (с июля по декабрь) удалось продать 599 шт. В России же продажи и вовсе мизерные: за первые 11 месяцев 2018-го было реализовано 26 единиц, за второе полугодие 2017-го – 34 шт.

В Lexus намекнули, что кабриолет LC может встать на конвейер. Впрочем, вряд ли открытая версия сильно повлияет на спрос. Зато интерес к купе может подстегнуть «заряженный» вариант LC F – как сообщалось ранее, он предположительно получит четырёхлитровую битурбированную «восьмёрку» мощностью 630 л.с.