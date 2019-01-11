Под открытым небом: кабриолет Lexus LC будет теснее, чем купе

Под открытым небом: кабриолет Lexus LC будет теснее, чем купе

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Японский производитель показал открытую версию «двухдверки» LC. Публичная премьера состоится уже на следующей неделе.
 

Автомобили со складной крышей – не самый ходовой товар. Как правило, их продажи скромны, они нужны скорее для имиджа бренда. Неудивительно, что в нынешнее экономически непростое время мало кто из производителей спешит насыщать модельный ряд такими новинками. Lexus не исключение: большинство их подобных концептов в серию не пошли. Так, в 2008 году был представлен концептуальный родстер Lexus LF-A, в 2012-ом показали спайдер на базе серийного купе LFA; в 2014-м появился опытный кабриолет LF-C2. Однако насчёт Lexus LC Convertible на базе серийного купе компания настроена более серьёзно.

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Напомним, предшественником модели LC является кабриолет Lexus SC 430. Так что появление открытой версии, можно сказать, исторически оправдано. Соответствующий концепт – Lexus LC без крыши – покажут на следующей неделе на автосалоне в Детройте.

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Кабриолет почти полностью повторяет купе за исключением, конечно, складного верха. Крыша, кстати, тканевая. Другое заметное отличие – 22-дюймовые колёса вместо 20-дюймовых у серийной «двухдверки». Интерьер, кстати, тоже такой же, как и у закрытой версии LC, правда для концепта выбрали чёрно-белую кожаную отделку с жёлтой прострочкой.

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Почти не отличаются и габариты: открытый вариант флагмана ниже купе на 5 мм (1 340 мм), однако длиннее на 10 мм (4 770 мм). Колёсная база и ширина такие же (2 870 и 1 920 мм соответственно). Из-за складного верха в кабриолете стало ещё меньше места для пассажиров сзади.

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Технические подробности о будущей новинке компания пока не раскрыла. Предположительно «начинка» будет такой же, как и у купе Lexus LC: 477-сильная 5-литровая атмосферная «восьмёрка» с крутящим моментом 540 Нм, а также гибридная установка, в составе которой V6 3.5 и два электромотора (суммарная мощность – 359 л.с., крутящий момент – 475 Нм).

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Отметим, продажи Lexus LC падают. На основном рынке – в США – за весь 2018 год было продано всего 1 979 экземпляров, хотя за неполный 2017-ый (с мая по декабрь) дилеры реализовали 2 484 купе. В Европе за январь-ноябрь прошлого года модель разошлась тиражом 792 машины, а за половину предыдущего года (с июля по декабрь) удалось продать 599 шт. В России же продажи и вовсе мизерные: за первые 11 месяцев 2018-го было реализовано 26 единиц, за второе полугодие 2017-го – 34 шт.

В Lexus намекнули, что кабриолет LC может встать на конвейер. Впрочем, вряд ли открытая версия сильно повлияет на спрос. Зато интерес к купе может подстегнуть «заряженный» вариант LC F – как сообщалось ранее, он предположительно получит четырёхлитровую битурбированную «восьмёрку» мощностью 630 л.с.

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