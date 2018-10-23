Речь идёт о расширении тарифного коридора до 40% в сторону увеличения и уменьшения, а также об изменениях в системе коэффициентов. Начало второго этапа намечено на сентябрь 2019 года.

23 Окт Поправки для второго этапа реформы ОСАГО отправят на рассмотрение до конца года

Страховщики обещают, что с помощью изменений в ОСАГО смогут добиться персонализированного и справедливого тарифа для автовладельцев, страхующих свою гражданскую ответственность. Если в ходе первого этапа ЦБ планирует расширить тарифный коридор на 20% в каждую из сторон, то в рамках второго он будет увеличен и снижен сначала на 30%, затем на 40%.

Предложения, входящие во второй этап перехода ОСАГО на свободные тарифы уже поддержали профильные ведомства. Законопроект был направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно инициативе, с 1 сентября 2019 года тарифный коридор будет расширен на 30%. Если предположить, что речь идёт об изменении ныне действующих значений, то базовый тариф с указанной даты будет варьироваться в диапазоне от 2 402 до 5 353 рублей. Продолжением второго этапа либерализации «автогражданки» станет расширение на 40% в сентябре 2020 года до 2 059 – 5 765 рублей.

Напомним, на первом этапе, который уже несколько раз переносился с конца лета 2018-го, тарифный коридор станет шире на 20% и составит 2 746 – 4 942 рубля. Сейчас его диапазон – от 3 432 до 4 118 рублей. Страховщики в основном пользуются верхней планкой для расчёта цены полисов ОСАГО.

Второй этап либерализации затронет не только тарифный коридор, но и систему коэффициентов. Так, в сентябре 2019 года на цену страховки должен перестать влиять коэффициент мощности двигателя автомобиля клиента (КМ), в начале осени 2020-го – территориальный коэффициент (КТ).

Вместо них страховщики, возможно, начнут использовать коэффициент, который будет учитывать количество нарушений правил дорожного движения. Надбавка предусмотрена для тех, за кем числятся серьёзные нарушения, такие как пересечение двойной сплошной, превышение скоростного лимита более, чем на 60 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, вождение в нетрезвом состоянии и других.

Недавно Российский союз автостраховщиков пообещал, что ОСАГО подешевеет после реформы, но не для всех. По расчётам президента РСА Игоря Юргенса, цена полиса предположительно снизится для 80% автовладельцев, а дороже станет лишь для 20%, в число которых войдут злостные нарушители ПДД и аварийные водители.