Porsche Flachbau RS: плоский нос, облегчённый кузов и техническая начинка от 911 GT2 RS

Компания Porsche представила уникальный дорожный суперкар Flachbau RS, сделанный по заказу одного клиента в рамках программы глубокой кастомизации Sonderwunsch. Porsche Flachbau RS изготовлен в единственном экземпляре, его дизайн и философия вдохновлены гоночным автомобилем Porsche 935 из 1970-х.

Производство Porsche 911 GT2 RS поколения 991.2 завершилось в 2019 году, преемника у этой модели до сих пор нет, а её коллекционная ценность растёт как на дрожжах. Один из владельцев Porsche 911 GT2 RS решил сделать свой экземпляр ещё ценнее и попросил компанию Porsche превратить его в современную интерпретацию Porsche 935. Отдел Sonderwunsch с радостью взялся за работу и привлёк к работе инженеров гоночной команды Manthey Racing, благодаря которой Porsche 911 GT2 RS в 2021 году установил рекорд Нюрбургринга в классе спорткаров — 6 мин 43,300 с. Этот рекорд до сих пор не побит.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Напомним, что Porsche 935 — это гоночный автомобиль, разработанный компанией Porsche в середине 1970-х на базе тогдашнего Porsche 911. Вершиной карьеры Porsche 935 стала победа в суточном марафоне в Ле-Мане в 1979 году, о любопытных деталях которой вы можете узнать из нашего большого исторического материала. Ради улучшения аэродинамических характеристик Porsche 935 был лишён классических круглых фар и получил покатый передок — в 1980-х такой предлагался в виде опции и для дорожных Porsche 911, его называют Flachbau по-немецки или Slantnose по-английски.

Ретромод Porsche 935 (слева), оригинальный Porsche 935 (в центре) и Porsche Flachbau RS (справа)

В 2018 году компания Porsche представила заводской ретромод — новый Porsche 935, сделанный на базе Porsche 911 GT2 RS поколения 991.2 и стилизованный под старый Porsche 935 в его самой монструозной версии 935/78 по прозвищу «Моби Дик». Новый Porsche 935 был выпущен тиражом 77 экземпляров исключительно как трековый автомобиль, каждый обошёлся заказчику минимум в 700 000 евро. В свою очередь Porsche Flachbau RS — это автономный проект, никак связанный с ретромодом Porsche 935, и ориентированный на дороги общего пользования, хотя техническая база у него та же — Porsche 911 GT2 RS.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Дизайн-проект Porsche Flachbau RS разработал уже находящийся на пенсии ветеран компании Porsche Грант Ларсон. Автомобиль получил совершенно новую интерпретацию плоского носа с узкими щелями светодиодных фар, изменённую форму бензобака с новой крышкой, большое регулируемое антикрыло на корме (позаимствовано у гоночного Porsche 911 GT3 R поколения 992) и ряд других новых аэродинамических элементов, увеличивающих прижимную силу. Одно только новое антикрыло с максимальным углом атаки генерирует 554 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости 340 км/ч. Новый аэродинамический обвес тщательно продут в аэродинамической трубе и испытан на гоночных трассах — на одной только Северной петле Нюрбургринга Porsche Flachbau RS намотал 50 кругов.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Двигатель стандартный — 3,8-литровая оппозитная «битурбошестёрка» (700 л.с., 750 Нм), вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с. Изменения в подвеске и тормозах не заявлены.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Из салона удалена обшивка за передними креслами, демонтирована почти вся шумоизоляция. Также удалены аудиосистема и мультимедийный экран — его место заняла вещевая ниша. Из багажника убрана вся обшивка, а аварийный набор упакован в кожаный бокс, который можно вынуть из багажника и оставить в гараже на время заездов по гоночному треку. Новые элементы проводки нарочно оставлены открытыми и лишь упакованы в стильную защитную оболочку. В целом снаряженная масса Porsche Flachbau RS снижена по сравнению с исходным Porsche 911 GT2 RS (1545 кг) на 31,6 кг.

1 / 2 2 / 2

Цена Porsche Flachbau RS в пресс-релизе не указана, но ясно, что с учётом долгого срока разработки он стоит целое состояние — полагаем, не менее пяти, а то и все десять миллионов евро.