Porsche отчитался о рекордных показателях и официально анонсировал Cayenne EV

Немецкая марка официально заявила о том, что такая модель находится в разработке. «Зелёный» кроссовер выйдет на рынок во второй половине текущего десятилетия.

Компания Porsche подвела итоги прошлого года: согласно официальному отчёту производителя, выручка в 2022-м составила 37,6 млрд евро, что на 13,6% больше, чем годом ранее. При этом операционная прибыль оказалась равна 6,8 млрд евро: этот показатель превышает прошлогодний на 27,4%. Кроме того, в Porsche отметили, что операционная рентабельность продаж выросла с 16% до 18%. В компании назвали эти показатели рекордными, правда, не уточнили, за какой период. Совокупные глобальные продажи автомобилей марки в прошлом году составили 309 884 экземпляра (на 2,6% больше, чем в 2021-м).

В рамках презентации результатов компании за прошлый год, была анонсирована новинка, хотя информация о ней уже не является секретом. Тем не менее, производитель ранее не делал официальных заявлений о разработке полностью электрической версии кроссовера Porsche Cayenne. При этом производитель подчеркнул, что это будет SUV четвёртого поколения, а значит, он в его основу ляжет не текущая модель, которая, по плану, обновится в скором времени, а «следующий» Cayenne.



На фото: актуальный кроссовер Porsche Macan T 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Porsche Macan T 2 / 2

Также в Порше подтвердили, что в 2024 году на рынок выйдет Macan EV, следом, в 2025-м, появится полностью электрическая версия Porsche 718, причём в среднесрочной перспективе этот спорткар будет доступен только с такой «начинкой». Затем, во второй половине текущего десятилетия, на рынок должен выйти «зелёный» Cayenne, который может получить прибавку EV к названию (в компании официальное название «электрокроссовера» пока не рассекретили).



На фото: актуальный кроссовер Porsche Cayenne

Официальной информации об «электричке» Porsche Cayenne пока практически нет. По предварительным данным, в основу такого SUV ляжет модульная платформа PPE (Premium Platform Electric), он разделит эту «тележку» с Macan EV и Audi Q6 E-tron (эта новинка, вероятно, дебютирует в конце текущего года). Ожидается, что у Cayenne EV будет полный привод: модель получит двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Как стало известно ранее, такая версия может оказаться мощнее по сравнению с нынешними вариантами с ДВС – Cayenne S (440л.с., 550 Нм) и GTS (460 л.с., 620 Нм).



Porsche Cayenne в 2023 году пообещали «одну из самых масштабных модернизаций в истории» модели. Как пояснили в компании, в рамках обновления модели третьего поколения появятся три новых подключаемых гибрида, у которых окажется больше дальнобойность. Помимо этого, у кроссовера будет новое шасси.



В рамках сегодняшней презентации в Porsche также подтвердили, что в разработке находится ещё одна новинка – речь идёт о большом семиместном электрическом кроссовере, который в иерархии бренда окажется на ступеньку выше Cayenne. Его имя и большая часть подробностей о технике пока держатся в тайне. Однако теперь в компании всё-таки подтвердили, что в его основу ляжет платформа SSP Sport разработки концерна Volkswagen (Порше входит в его состав). В компании ожидают, что такой электромобиль найдёт своего покупателя в США и Китае.

На фото: Porsche 718 Boxster GTS и 718 Cayman GTS

В июне текущего года производитель спорткаров возвращается в гонку 24 часа Ле-Мана: бороться за победу команда намерена на новом Porsche 963. Стоит отметить, что в 2023-м Porsche празднует 75-летие спортивных автомобилей Porsche, а также 60-летие легендарного «911-го». Кстати, чисто электрической версии этой модели в этом десятилетии ждать не стоит, однако гибридный вариант появится до 2030-го.

