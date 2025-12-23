Потеря в сегменте универсалов: Volvo V60 Cross Country покидает американский рынок

Авторынок ×
Шведская марка с 2026 года станет предлагать в США только модели сегмента SUV. Производство последнего «сарая» Вольво для Штатов будет завершено в апреле 2026 года.

Универсал Volvo V60 появился в 2010 году, а его «внедорожная» версия с прибавкой Cross Country к названию дебютировала в 2015-м. Модель актуального второго поколения была представлена в 2018-м. Сейчас пятидверка ждёт либо полноценного рестайлинга, либо отправки в отставку. Второй вариант вполне вероятен: официально подтверждено, что универсал бренда скоро покинет один из крупнейших автомобильных рынков – США.

На фото: актуальный универсал Volvo V60 Cross Country

Американский офис напомнил о том, что Volvo Cars работает в Штатах уже 70 лет: история бренда здесь началась в 1955 году, тогда в стране появился первый автомобиль марки – им стал ввезённый из Швеции двухдверный PV444 с механической коробкой передач и без трёхточечных ремней безопасности. Совсем недавно местное представительство отметило очередную веху: 5 000 000 машин Volvo, проданных в США.

Однако празднество в честь юбилея марки в Штатах не обошлось без «ложки дёгтя». В компании отметили, что большинство клиентов в США сейчас делают выбор в пользу моделей сегмента SUV, поэтому местная линейка в скором времени лишится последнего универсала марки.

Известно, что американские дилеры примут последние заказы на актуальное поколение универсалов Volvo в начале 2026 года. Также сообщается, что производство V60 Cross Country для Штатов будет завершено в апреле 2026 года. Заказы на пятидверки будут приниматься до конца января следующего года, при этом в компании ожидают, что V60 Cross Country будет доступен у дилеров ещё в течение нескольких месяцев после этого.

На сегодняшний день цена Volvo V60 Cross Country на американском рынке варьируется в диапазоне от 53 495 до 58 795 долларов, что эквивалентно примерно 4,2 – 4,6 млн рублей по текущему курсу. Стоит отметить, что универсал Volvo V60 по-прежнему будет доступен на других рынках. Он является последним «сараем» бренда, так как ранее с производства была снята более крупная пятидверка Volvo V90.

На фото: салон актуального универсала Volvo V60 Cross Country

Пока что доступный в Штатах Volvo V60 Cross Country предлагается с мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый 2,0-литровый двигатель, работающий в тандеме с «электродовеском». Мощность равна 250 км/ч, максимальный крутящий момент – 350 Нм. В пару ему предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – только полный. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому кроссоверу требуется 6,6 секунды.

Тем временем, минувшим летом стало известно о том, что шведы пока не готовы отказаться от двигателей внутреннего сгорания, так что у флагманского кроссовера Volvo XC90 будет новое поколение. Правда, когда именно появится такая новинка, на данный момент не сообщается. По предварительным данным, такой новинке может достаться plug-in гибридная силовая установка типа range extender.

универсал США авторынок Volvo Volvo V60 Cross Country Volvo V60
0 комментариев

