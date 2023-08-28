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Поворот не туда? Новый Nissan Patrol/Armada будет похож на Range Rover

28.08.2023 681 0 0

Флагманский внедорожник компании Nissan был на прошлой неделе показан американским дилерам, а это значит, что и мировая публичная премьера уже не за горами.

Нынешний Nissan Patrol поколения Y62 дебютировал в 2010 году, его версия для североамериканского рынка носит имя Armada — она выпускается с 2016 года, родственный премиальный Infiniti QX80 с собственным заводским индексом Z62 находится в строю с 2010 года. Вся троица готовится к смене поколений: новый флагманский SUV марки Infiniti был анонсирован 17 августа в виде концепта QX Monograph, а новый Nissan Armada, как сообщает издание Automotive News, уже показали американским дилерам Nissan в ходе закрытой презентации в Лас-Вегасе.

США — главный мировой потребитель больших внедорожников, но именно Nissan Armada ажиотажным спросом здесь никогда не пользовался, пик продаж внедорожника поколения Y62 здесь пришёлся на 2017 год, когда было реализовано 35 667 экземпляров. На фоне пандемии COVID-19 и глобального дефицита микрочипов продажи сильно просели, но теперь восстанавливаются: за первые шесть месяцев этого года Nissan Armada разошёлся в США тиражом 13 187 шт., что на 190,5% больше, чем было в январе-июне 2022-го, Infiniti QX80 за тот же период тоже «подрос» — продано 6130 шт. (+113,8%).

Актуальный Nissan Armada для североамериканского рынка
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Актуальный Nissan Armada для североамериканского рынка
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Актуальный Nissan Armada для североамериканского рынка
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Февральские слухи о том, что новый Nissan Armada не получит мотор V8, подтвердились: внедорожник нового поколения оснастят бензиновым битурбомотором V6 мощностью 430 л.с., тогда как атмосферный 5,6-литровый V8 на актуальном Nissan Armada выдаёт 406 л.с., ближневосточный «заряженный» Patrol Nismo лишь немногим мощнее — 428 л.с. По такому же пути два года назад пошла Toyota, выпустив на рынок Land Cruiser 300 без V8. 7-ступенчатая гидромеханическая АКП на Nissan Armada при смене поколений уступит место 9-ступенчатой. Будет ли у нового V6 какая-либо гибридная надстройка, пока неизвестно.

Что до дизайна, то один из дилеров, видевших машину, утверждает что новый Nissan Armada будет похож на Range Rover и что он заметно крупнее и брутальнее внедорожника нынешнего поколения. Салон стал гораздо современнее, получил крупные экраны и более изысканную отделку.

Между тем многие ждали, что новый Nissan Patrol/Armada поддастся моде на возвращение к классическому внедорожному стилю, образцами которого стали новые Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Возвращение к эстетике Patrol Y61 или даже более ранним версиям модели было бы встречено поклонниками марки Nissan овациями, но маркетологи, похоже, сделали ставку на роскошь, а не на ностальгию. К слову, в Австралии уходящий Patrol недавно обзавёлся хардкорной оффроудной версией Warrior, но даже нынешний кузов для неё слишком гламурный.

Компания Nissan хочет больше зарабатывать на каждой модели и избавиться от порочной практики перманентных скидок, за счёт которых ей удаётся оставаться более-менее крупным игроком американского рынка. Марка Infiniti, сильно девальвированная за последние годы, должна вернуться в лидеры премиум-сегмента.

Добавим, что обновление модельного ряда Nissan сильно затянулось из-за управленческого кризиса в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, но недавно альянс был перезапущен, и теперь новинки Nissan посыпятся как из рога изобилия. Даты премьер новых Nissan Patrol/Armada и Infiniti QX80 пока не объявлены, но в течение года обе модели и их локальные разновидности, скорее всего, будут полностью рассекречены.

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