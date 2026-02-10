Гибридные авто ×
Похожий на Range Rover кроссовер Xpeng GX предложат с несколькими вариантами начинки

Опубликовано 10.02.2026
Как и предполагалось, новый флагманский кроссовер Xpeng будет доступен в виде гибрида или электрокара. Для обеих модификаций предусмотрен полный привод.

Первые официальные изображения большого паркетника Xpeng GX были опубликованы в середине прошлой недели. Следом сертификат автомобиля появился в базе Минпрома КНР, после чего производитель опубликовал дополнительные картинки и подтвердил основные характеристики. В гамме Xpeng кроссовер станет новым флагманом, его полноценную премьеру ждут весной.

В основе Xpeng GX лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Длина кроссовера равна 5265 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3115 мм. Таким образом, GX является еще и самым крупным SUV марки. Для сравнения, длина Xpeng G9 составляет 4891 мм, расстояние между осями – 2998 мм. Новой модели положены 21- или 22-дюймовые диски.

Пропорциями и некоторыми стилистическими приемами GX похож на Range Rover, но прямого цитирования все же нет. Собственные фишки внешности нового кроссовера Xpeng – довольно широкая светящаяся полоска под крышкой капота, встроенные непосредственно в бампер вертикальные блоки фар и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Шестиместный салон сама компания еще не показала. На имеющихся картинках видно, что Xpeng GX получил отдельный крупный планшет мультимедиа-системы, а за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Новый кроссовер будет доступен как в виде гибрида типа EREV, так и с полностью электрической начинкой. Обе модификации предложат с полным приводом. Силовая установка гибридной версии включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с., спереди установлен 218-сильный электродвигатель, сзади – 286-сильный. Передний мотор электрического Xpeng GX выдает те же 218 л.с., задний – уже 367 л.с. Для полностью «зеленого» кроссовера заявлена и заднеприводная версия с 367-сильным электромотором. О батареях информации пока нет.

Раз Xpeng GX объявлен новым флагманом, то и цена окажется выше, чем у Xpeng G9. Последний кроссовер сегодня стоит от 248 800 юаней (около 2,8 млн рублей по актуальному курсу). Конкурентов у GX в Китае будет предостаточно, среди свежих примеров – новый Li L9 Livis и Leapmotor D99.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Xpeng Xpeng GX
