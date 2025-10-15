Представлен новый кроссовер Changan Qiyuan Q05: бюджетный, но не бедный

Новинки ×
15.10.2025 135 0 0

Компания Changan готовится запустить в продажу компактный электрический паркетник. Модель предложат с единственным мотором, зато батарею можно будет выбрать. Не исключено, что после того, как новинка освоит домашний рынок, ее отправят на экспорт.

Дизайн нового электрокросса Q05 своего суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках) компания Changan полностью раскрыла в сентябре. Теперь в Китае провели еще одну презентацию для журналистов, в рамках которой производитель более подробно рассказал об оснащении модели. Одновременно объявлено о старте «слепых» заказов, то есть без публикации прайс-листа.

Также напомним, что в линейке Changan Qiyuan уже присутствует паркетник с индексом Q05 – гибридная версия доступного и в России Changan CS55 Plus/Uni-S. Но у свежего кроссовера с гибридом ничего общего нет. Полностью электрический Qiyuan Q05 – это третья и самая доступная модель «новой эры». Такой паркетник присоединился к гибридному кроссоверу Qiyuan Q07 и лифтбеку Qiyuan A06 (гибрид или электрокар).

Внешность Q05 выполнена в стиле старшего Q07. Электрокросс имеет двухъярусную головную оптику и глухую панель спереди. Задние фонари сделали в виде единой плашки. При этом Changan Qiyuan Q05 достались полускрытые ручки дверей, тогда как у Qiyuan Q07 они выдвижные. А еще кроссовер получил довольно крупный раздвоенный спойлер.

Длина новинки равна 4435 мм, ширина – 1855 мм, высота в зависимости от версии – 1595 или 1600 мм, колесная база – 2735 мм. Модели положены 17- или 18-дюймовые диски. Объем багажника составляет 540 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота вроде бы нет.

В салоне перед водителем расположен приборный экран на 10,17 дюйма, по центру установлен планшет мультимедиа диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2,5K. Паркетник также получил трехспицевый руль и двухэтажный тоннель, в верхней части которого находятся две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Для нового Changan Qiyuan Q05 еще заявлены панорамный люк, фоновая подсветка интерьера, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений (пассажирское кресло вдобавок может иметь откидную подставку для ног). Кроме того, топовый Qiyuan Q05 получил автопилот: комплекс включает лидар над лобовым стеклом, 11 камер высокой четкости, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

Кроссовер имеет единственный 163-сильный электромотор на передней оси. Батарею можно будет выбрать: по данным китайских СМИ, Changan Qiyuan Q05 предложат с аккумулятором емкостью 40,29 или 51,91 кВт*ч. Официально объявлено, что паркетник с базовой батареей проедет 405 км по циклу CLTC, с топовой – 506 км.

В продажу Changan Qiyuan Q05 поступит в ноябре. Местные медиа прогнозируют стартовый ценник 110 000 юаней (около 1,2 млн рублей по текущему курсу). А впоследствии, по информации все тех же СМИ, электрокроссовер отправят на экспорт.

