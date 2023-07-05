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Представлен «премиальный» минивэн Suzuki Invicto, брат Тойоты

05.07.2023 324 0 0

В отличие от донорской модели Toyota новинка Suzuki доступна только с гибридной установкой.

Индийская компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki) представила сегодня минивэн Invicto. Однообъемник не разработан с нуля – это клон Toyota Innova нового поколения (в Индии такой MPV носит фамилию Hycross, причем рамный предшественник там до сих пор в строю). Тойота и Suzuki давно сотрудничают, у них уже несколько «совместных» моделей, среди них – кроссоверы Toyota Urban Cruiser Hyryder и Suzuki Grand Vitara, хэтчбеки Toyota Glanza и Suzuki Baleno.

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Внешне от исходной Тойоты вэн Suzuki Invicto отличается радиаторной решеткой, плюс чуть подретушировали передний бампер. Оптика перешла с Innova, но при этом в фарах и фонарях все же заменили диодную начинку. Внутри машины повторяют друг друга, разница лишь в цветах обивки сидений и материалов отделки. Оба минивэна доступны с восьми- или семиместным салоном, во втором случае посередине установлены отдельные капитанские кресла.

Напомним, в новом поколении Toyota Innova лишилась рамы и заднего привода: в основе минивэна лежит переднеприводная «тележка» GA-C, двигатель расположен поперечно, а не продольно, спереди вместо двойных поперечных рычагов теперь стойки McPherson, вместо заднего моста – полузависимая подвеска. Габариты двух вэнов совпадают: длина – 4755 мм, ширина – 1845 или 1850 мм (в зависимости от версии), высота – 1790 или 1795 мм, колесная база – 2850 мм.

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Исходная модель Тойоты в Индии предложена как только с бензиновым атмосферником 2.0 (174 л.с.), так и в виде «простого» гибрида с тем же двухлитровым мотором, электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная отдача – 186 л.с.). А вот Suzuki Invicto решено продавать исключительно с бензоэлектрической установкой. Привод в любом случае лишь передний.

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Любопытно, что вэн Suzuki позиционируют в качестве «премиума», он представлен в отдельной дилерской сети Nexa, при этом Invicto доступен только в двух комплектациях – и они не самые богатые. Базовый MPV имеет 17-дюймовые колеса, мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, климат-контроль, камеру заднего вида и круиз-контроль. Во втором исполнении появляются камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше и мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма. 

А вот что не досталось модели Suzuki, так это кресла с выдвижными подставками для ног (во втором ряду), адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон (все это добро есть у топового минивэна Toyota Innova Hycross).

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Цена Suzuki Invicto начинается с отметки 30 200 долларов, тогда как гибридный вэн Toyota обойдется минимум в 30 500 долларов («традиционная» Innova Hycross стоит от 22 500 долларов). Обе модели производят в Индии на тойотовском заводе. Не исключено, что впоследствии Invicto доберется до стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

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