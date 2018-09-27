Предвестник нового Skoda Rapid оказался 245-сильным гибридом

Предвестник нового Skoda Rapid оказался 245-сильным гибридом

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Чешская марка распространила новые изображения концепта Vision RS и поделилась данными об его установке. Прототип считается предвестником хэтча Rapid следующей генерации.

Концептуальную «пятидверку» Skoda Vision RS оснастили бензиновой «турбочетверкой» 1.5 TSI мощностью 150 л.с., 102-сильным электромотором и литий-ионной батареей емкостью 13 кВт*ч. Совокупная отдача хэтча составляет 245 л.с. Машину можно подзаряжать от электросети, заявленное время «заправки» — 2,5 часа. Только на электротяге хэтч проедет около 70 км, правда, этот показатель почему-то измерили по устаревшему циклу NEDC, а не по более реалистичному WLTP. По предварительным данным, первую «сотню» гибрид Vision RS наберет за 7,1 секунды, его максимальная скорость – 209 км/ч.

Концепт Skoda Vision RS

Концепт Skoda Vision RS

Публичная премьера концепта состоится на Парижском автосалоне, который откроется 2 октября. Как заявили в Skoda, прототип демонстрирует развитие дизайна «заряженных» RS-моделей марки и одновременно является предвестником некой новой компактной модели. Судя по всему, речь идет о хэтчбеке Rapid второго поколения, предназначенном для европейского рынка (актуальный хэтч имеет в названии приставку Spaceback). Кстати, в начале сентября в Сети появились шпионские фото новинки чешского бренда. Предполагается, что папарацци поймали именно следующий Рапид. Если это действительно так, то от концепта Vision RS еврохэтчу достались радиаторная решетка и фары.

Концепт Skoda Vision RS

Концепт Skoda Vision RS

Серийную «пятидверку» новой генерации, скорее всего, перевели на платформу MQB (в основе предыдущего Рапида – и хэтча, и лифтбека – лежит модернизированная версия «тележки» PQ25). Габариты товарного хэтча неизвестны, предполагается, что он стал крупнее предшественника и теперь является одноклассником VW Golf и ему подобных моделей сегмента С+. Размеры концепта Skoda Vision RS: длина – 4 356 мм (+52 мм по сравнению с нынешним Rapid Spaceback), ширина — 1 810 мм (+104 мм), высота – 1 431 мм (-28 мм), колесная база – 2 650 мм (+48 мм).

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Концепт Skoda Vision RS
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Концепт Skoda Vision RS

Достанется ли гибридная установка конвейерной модели – информации пока нет. Ранее сообщалось, что первой массовой электрифицированной Шкодой станет Superb – подзаряжаемая гибридная версия флагмана дебютирует в 2019 году. Премьера хэтчбека Rapid нового поколения также запланирована на следующий год, впрочем, наверняка Рапид сначала предложат только с ДВС. Ожидается, что в Старом свете хэтч будет доступен с бензиновыми турбодвигателями 1.0 TSI и 1.5 TSI, дизелем 1.6 TDI. Отдача моторов пока неизвестна. Нынешний Skoda Rapid Spaceback в Европе можно купить с дизельными моторами 1.4 TDI и 1.6 TDI мощностью 90 и 116 л.с. соответственно, бензиновая линейка представлена 1.0 TSI с отдачей в 95 или 110 л.с. и 125-сильным 1.4 TSI. У «старосветского» лифтбека те же двигатели.

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Хэтчбек Skoda Rapid Spaceback актуального поколения
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Хэтчбек Skoda Rapid Spaceback актуального поколения
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Нынешний лифтбек Skoda Rapid
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Нынешний лифтбек Skoda Rapid
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Нынешний лифтбек Skoda Rapid

Не исключено, что для Европы хэтч переименуют, а название Rapid останется за лифтбеком, предназначенным для развивающихся рынков. Причем у последней модификации может оказаться своя концепция развития, отличная от еврохэтча (включая и эволюцию дизайна). Сроки премьеры нового лифтбека неизвестны.

Напомним, в России хэтчбек Skoda Rapid не продают. Лифтбек у нас доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.6 MPI (90 или 110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (125 л.с.), цена – от 646 000 рублей.

 

Теги: Авторынок , Новинки , Париж , хэтчбеки , чешские автомобили , Rapid , Skoda
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