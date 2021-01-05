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  • Прежний хэтчбек Nissan Micra с дизайном под модель последнего поколения: новые фото

Прежний хэтчбек Nissan Micra с дизайном под модель последнего поколения: новые фото

05.01.2021 185 0 0

Компакту предыдущей генерации подправили дизайн экстерьера, внутри же без особых перемен. Техника, по предварительным данным, тоже прежняя.

 

В Европе «пятидверка» Nissan Micra сменила поколение еще в 2016-м, такой хэтч носит индекс K14, и пару лет назад уже успел обновиться. Между тем в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а также в Японии до сих пор в строю компакт прежней генерации, с индексом K13, там он зовется March. В прошлом году выяснилось, что отказываться от предыдущего хэтчбека компания не намерена: в сентябре в Сеть выложили снимки рестайлинговой модели. Теперь же Instagram-канал cars_secrets опубликовал свежие кадры (фото ниже можно листать), которые, судя по всему, были сделаны во время съемок для рекламы. То есть премьера старого-нового хэтча не за горами. К слову, впервые посвежевший компакт поймали в Мексике, считается, что оттуда же и эта порция – скорее всего, именно в этой стране и дебютирует модель.

Переднюю часть Nissan March оформили в стиле европейской Micra: модель получила похожие фары и радиаторную решетку. Также заменили бамперы, а вот задние фонари сохранили свою форму, но при этом у них отныне светодиодные «подковы».

Салон мы видели еще минувшей осенью – внутри вроде бы без перемен, по крайней мере, у мексиканской версии. Не исключено, что был расширен список доступного оборудования, хотя вряд ли March достались камеры кругового обзора или система мониторинга «слепых» зон, которые имеются у «старосветской» Микры. Максимум для нынешнего компакта Nissan в Мексике: пара подушек безопасности, камера заднего вида, «автоматический» кондиционер и мультимедиа-система с небольшим экраном. А в Японии, например, модели еще положена система предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Дореформенный Nissan March для Мексики
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Дореформенный Nissan March для Мексики
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Дореформенный Nissan March для Мексики
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Техника тоже наверняка прежняя: мексиканский хэтч оснащается бензиновой атмосферной «четверкой» HR16DE 1.6 мощностью 106 л.с., на азиатских рынках модель доступна с «тройкой» HR12DE 1.2 (76-79 л.с.), плюс, к примеру, в Индонезии еще можно купить хэтч с четырехцилиндровым мотором HR15DE 1.5, выдающим 102 л.с. Коробки (в зависимости от страны) – пятиступенчатая «механика», четырехступенчатый «автомат» или вариатор.

Актуальная Nissan Micra для Европы
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Актуальная Nissan Micra для Европы
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Актуальная Nissan Micra для Европы
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Что же касается европейской Микры, то она вновь готовится сменить поколение: по предварительным данным, за разработку модели будет отвечать Renault, то есть компакт станет разновидностью Clio.

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