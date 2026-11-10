Продажи пикапа Ram Rampage стартуют в Европе спустя год после дебюта

Входящая в состав автогиганта Stellantis американская марка Ram полностью рассекретила свой компактный пикап под названием Rampage летом 2023 года. Напомним, изначально этот грузовичок, серийное производство которого налажено на заводе в муниципалитете Гояна (Бразилия), был предназначен только для южноамериканского рынка, однако осенью 2025-го стало известно о том, что модель появится в Европе.

На фото: Ram Rampage R/T

Выпуск версии Ram Rampage, подготовленной для Старого Света, также налажен на мощностях бразильского предприятия. Европейская презентация модели была проведена в рамках выставки Fieracavalli, посвящённой коневодству и верховой езде, которая прошла в Италии в начале ноября 2025 года. Теперь, год спустя, дилеры в Европе начали собирать предзаказы на этот пикап. Продажи будут организованы через официального партнёра-представителя – компанию KW Auto.

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Известно, что первые покупатели получат свои машины в феврале 2027 года. Как рассказала пресс-служба Stellantis, рекомендованная розничная стоимость начинается с отметки в 44 000 евро, что эквивалентно примерно 4,09 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, на производственной родине, в Бразилии, стоимость пикапа варьируется в диапазоне от 199 990 до 225 490 реалов (около 2,98 – 3,36 млн рублей) в зависимости от исполнения.

Стоит отметить, что на старосветском рынке Ram Rampage позиционируется не как «рабочая лошадка», а как спортпикап. Так, модель здесь предлагается в двух модификациях – Rebel и R/T: первая предлагается в роли универсальной и вездеходной, вторая – в роли более спортивной и ориентированной главным образом на дороги с твёрдым покрытием (у версии R/T заниженная на 10 мм подвеска и «асфальтовые» шины). Обе версии получили набор водительских ассистентов, в том числе адаптивный круиз-контроль, богатое оснащение и полный привод.

На фото: Ram Rampage Rebel 1 / 2 На фото: Ram Rampage Rebel 2 / 2

Под капотом у Ram Rampage Rebel находится 200-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра (максимальный крутящий момент – 450 Нм), а варианту R/T положен 2,0-литровый бензиновый турбомотор (272 л.с. и 400 Нм). Оба двигателя работают в паре с девятиступенчатым гидромеханическим автоматом. Первой версии на разгон с места до «сотни» требуется 9,9 секунды, второй – 6,9 секунды, а их максимальная скорость равна 196 и 220 км/ч соответственно.

На фото: салон Ram Rampage

Габаритная длина Ram Rampage равна 5028 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1771 / 1780 мм, а расстояние между осями – 2994 мм. Полезная длина грузового отсека составляет 1450 мм, объём до верхней границы бортов – 980 литров. Грузоподъёмность дизельного пикапа – 1015 кг, бензинового – 750 кг, а допустимая масса буксируемого прицепа у обеих модификаций – 400 кг.

Стартовой версии европейского Ram Rampage положена кожаная отделка салона, для версии R/T предусмотрены дополнительные замшевые вставки. На передней панели установлена виртуальная приборка диагональю 10,3 дюйма и мультимедийный тачскрин на 12,3 дюйма. Пикап получил также двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, шесть USB-портов, а топ-вариант снабдили ещё акустикой Harman Kardon с девятью динамиками.