Производство автомобилей марки Haval запустят в Узбекистане

Марка Haval, на сегодняшний день весьма востребованная в РФ, принадлежит китайскому концерну Great Wall Motor (GWM). Производитель продолжает расширять географию прописки своих моделей: в сравнительно скором будущем выпуск машин компании будет налажен в Узбекистане, на мощностях автомобильного завода ADM. По плану, Хавейлы должны встать на местный конвейер до конца текущего года.

Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере автомобильной промышленности подписали представители руководства концерна GWM и Uzbekistan Automobile Group (владеет автозаводом ADM). Президент Great Wall Motor в Европе и Азии Чжан Цзюньсюэ отметил, что компания планирует «делать упор на различные категории автомобилей, чтобы охватить весь автомобильный рынок Узбекистана».



На фото: завод ADM-Jizzakh в Узбекистане

По словам Чжана Цзюньсюэ, локальное производство автомобилей марки Haval будет налажено в 2023-м, также до конца текущего года стартуют и продажи этих машин на местном рынке. А в 2024-м производитель намерен выйти на целевой производственный показатель – 10 тыс. экземпляров в год. Ещё топ-менеджер отметил, что на заводе ADM будут выпускаться автомобили как с двигателями внутреннего сгорания, так и «на новых источниках энергии».



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Представители Great Wall Motor ранее уже посетили завод ADM-Jizzakh в Джизакском районе. В ходе визита они осмотрели текущие производственные мощности предприятия, а также строящегося комплекса по производству автомобилей полного цикла и кластера по локализации автокомпонентов. Стоит отметить, что сейчас завод занимается крупноузловой и мелкоузловой сборкой автомобилей корейской марки Kia и китайского бренда Chery.



На фото: Haval Jolion

В представительстве пояснили, что «поднебесный» концерн продолжает реализацию стратегии глобализации Great Wall Motor: Узбекистан стал третьим по счету автомобильным рынком Центральной Азии (после Казахстана и Киргизии). В дальнейшем география присутствия машин брендов, вероятно, будет расширена.



На фото: Haval M6

Напомним, в России уже налажен выпуск машин марки Haval: автомобили сходят с конвейера предприятия, расположенного в Тульской области (в индустриальном парке «Узловая»). Модели бренда теперь являются постоянными участниками ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в РФ. Так, по итогам июня текущего года кроссовер Jolion занимал вторую строчку рейтинга, пропустив вперёд только Lada Granta (по подсчётам агентства «Автостат»).



Кстати, в начале этого месяца был раскрыт российский ценник Haval M6. Он предлагается только с бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, отдача которой равна 143 л.с. и 202 Нм. Стоимость версии этого паркетника с механикой стартует с отметки 1 949 000 рублей, а покупка варианта с 7DCT обойдётся минимум в 2 099 000 рублей.