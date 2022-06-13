Пунктов ТО станет больше: Минтранс снизил требования к операторам техосмотра

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста транспортных средств) в РФ был отменён в конце прошлого года. У автовладельцев есть право отправлять машины на проверку их технического состояния в добровольном порядке. Однако есть те, для кого получение диагностической карты по-прежнему является обязательным, к примеру, собственники коммерческого транспорта (включая такси).



Помимо этого, техосмотр остался обязательным при внесении изменений в конструкцию ТС, а также стал необходим при продаже машины в возрасте старше четырёх лет: наличие документа теперь проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации. Ранее предполагалось, что в дальнейшем список могут пополнить те машины, у которых сотрудники ГИБДД выявят неисправности в ходе визуального осмотра (пока что эту инициативу не одобрили).

В силу 12 июня вступил очередной приказ Министерства транспорта РФ: он смягчил требования к оборудованию пунктов техосмотра. Любопытно, что в ходе реформы техосмотра, которая идёт уже не первый год, ранее эти требования наоборот серьёзно ужесточали. В результате многим участникам рынка пришлось солидно потратиться ради того, чтобы соответствовать более суровым критериям. Многим это оказалось не по карману и они свернули бизнес. Как сообщает «Коммерсант», после того, как истёк срок переаккредитации операторов (1 марта 2022 года) их количество в РФ сократилось с 5 тыс. всего до 2 тыс.



Теперь приказ Минтранса №166 снова изменил требования к «производственно-технической базе оператора техосмотра» (с их учётом подтверждается аккредитация операторов ТО). Согласно новому документу, аудиторы не будут проводить ревизию вентиляции и отопления в помещениях; кроме того, из перечня обязательного оборудования убрали компрессор, манометр и шумомер. Минимальная глубина осмотровой канавы сокращена с 1,5 до 1,1 метра. Также законодатели смягчили требования к тормозным стендам.

Ещё одно нововведение приказа Минтранса: перестало действовать правило, согласно которому адрес пункта техосмотра должен быть внесен в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Дело в том, что ранее многие операторы не могли получить аккредитацию из-за того, что в базе Росреестра и ФИАС отличались адреса.



После того, как отменили обязательный техосмотр для большинства легковых автомобилей и мотоциклов, отток игроков рынка услуг техосмотра только усилился. Предполагается, что новые более мягкие требования позволят вернуться некоторым представителям бизнеса, которые не смогли подтвердить аккредитацию из-за прошлых слишком суровых требований. Это позволит не допустить дефицита услуги в некоторых регионах РФ. Стоит отметить, что вряд ли сложившейся ситуацией довольны те 2 тыс. операторов ТО, которые ранее потратились на переоборудование своих пунктов техосмотра.

Напомним, ранее власти подготовили документ, упрощающий и саму процедуру техосмотра: поправки вступят в силу осенью 2022 года. Список обязательных для проверки пунктов сократился с 82-ух до 55-ти. К примеру, операторов больше не будет интересовать наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, а также коррозия тормозных трубок и утечки масла из двигателя, коробки передач и т.д.

