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Ram может выпустить минивэн по мотивам отправленного в отставку Dodge Grand Caravan

21.01.2025 35 0 0

Предполагается, что такая новинка американской марки сможет побороться за клиентов с Chrysler Pacifica, Honda Odyssey и Kia Carnival.

После ухода Карлоса Тавареса с поста гендиректора Stellantis автогигант частично меняет свою стратегию развития. Это относится в том числе к американской марке Ram, которую в конце прошлого года снова возглавил Тим Кунискис. Стоит отметить, что по итогам прошлого года продажи бренда в Штатах составили 439 039 единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Глава марки считает, что улучшить динамику поможет новинка и рассматривает вариант расширения модельного ряда за счёт семейного минивэна.

На фото: Dodge Grand Caravan

Ожидается, что такая новинка от Ram сможет побороться за клиентов с такими моделями как Honda Odyssey (в прошлом году в США было реализовано 80 293 экземпляра), Toyota Sienna (продано 75 037 шт.), Kia Carnival (результат – 49 726 шт.), а также с лидером сегмента – Chrysler Pacifica. Стоит отметить, что эта американская марка тоже входит в состав Stellantis, а её минивэн – это, по сути, единственная модель, которая держит бренд на плаву. Его продажи в 2024 году сократились на 11% до 107 356 экземпляров.

О том, что Ram думает о выпуске семейного минивэна, сообщает Automotive News со ссылкой на Тима Кунискиса. Предположительно новинка может быть разработана с оглядкой на Dodge Grand Caravan – эта модель была отправлена в отставку в 2020 году, а за последний полный год дилеры в США реализовали 122 648 шт. (на 19,3% меньше, чем в 2018-м). При этом пиковым для этой модели был 2007-й, когда было реализовано 176 150 единиц.

На сегодняшний день американская линейка Ram включает в себя различные модификации пикапов и коммерческий фургон ProMaster. Стартовый ценник стандартной версии равен 44 405 долларов (эквивалентно примерно 4,44 млн рублей по текущему курсу), а за электрическую версию просят не менее 77 995 долларов (около 7,79 млн рублей).

Каким может оказаться ценник минивэна Ram, созданного по мотивам Dodge Grand Caravan, пока сказать сложно. Но, вероятно, он будет близок к актуальному Chrysler Pacifica. На американском рынке вариант с традиционным ДВС сейчас можно купить минимум за 39 645 долларов (около 3,96 млн рублей), а за plug-in гибридное исполнение просят не менее 51 055 долларов (около 5,11 млн рублей).

На фото: салон Dodge Grand Caravan

Ранее Тим Кунискис также отмечал, что американской линейке бренда Ram нужен среднеразмерный пикап. Предполагается, что такая новинка будет дешевле по сравнению с Jeep Gladiator, и за покупателей сможет побороться с Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Nissan Frontier и Toyota Tacoma.

Напомним, ближе к концу прошлого года стало известно о том, что Stellantis решил отложить старт полностью электрического пикапа Ram 1500 REV и вместо этого сделал ставку на Ramcharger с гибридной силовой установкой. Его продажи, по плану, должны стартовать в первой половине текущего года.

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