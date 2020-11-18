Рамный внедорожник Nissan Terra обновлён вслед за пикапом Navara: видео и дата премьеры

В линейке Nissan рамный внедорожник Terra появился в 2018-м, он создан на базе пикапа Navara актуального поколения. Первым рынком для вездехода стал Китай, затем он добрался до стран Юго-Восточной Азии. Родственный грузовик обновился в начале текущего месяца, теперь же пришла очередь и Terra. Причем если модернизированную Navara раскрыли в Таиланде, то премьеру обновленного внедорожника анонсировало ближневосточное подразделение Nissan, хотя в этом регионе Terra прежде не была представлена. Как бы то ни было, онлайн-презентацию проведут 25 ноября.

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Впервые рестайлинговый вездеход засветили в мае, тогда Nissan опубликовал тизерный ролик со всеми своими ближайшими новинками. А свежее «персональное» видео подтвердило наличие у Terra иных фар – с отдельными светодиодными «кубиками» и обрамляющими их светодиодными же «галками» ходовых огней. Также внедорожник получил другие задние фонари. Ну и еще у Terra наверняка подретушировали бамперы, плюс модель могла получить новую радиаторную решетку. Пока неизвестно, сделал ли рестайлинг Терру крупнее. Длина дореформенной машины, предназначенной для Юго-Восточной Азии, составляет 4885 мм, колесная база – 2850 мм, дорожный просвет – 225 мм.



Салон не показали, однако недавно в Сеть выложили патентные картинки передней панели. Судя по ним, вытянулись центральные дефлекторы обдува, модернизирован блок управления климатической установкой. Также не исключено, что Terra досталась новая мультимедийная система. В Китае актуальный внедорожник бывает только пятиместным, в других странах у модели есть семиместный вариант.



В Азии пикап Navara после рестайлинга лишился турбодизеля YD25DDTi 2.5 (190 л.с. и 450 Нм), аналогичным образом могли поступить и с Terra. То есть обновленный внедорожник, видимо, предложат с дизелем YS23DDTT 2.3 с двумя турбокомпрессорами (те же 190 л.с. и 450 Нм, в некоторых странах такой мотор у модели уже имеется), а в Китае вездеход, скорее всего, сохранит бензиновый «атмосферник» QR25 2.5 (193 л.с., 245 Нм). Коробки – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «автомат». В «базе» у Terra задний привод, в версиях подороже – подключаемый полный привод и блокировка заднего дифференциала.

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В России рамный вездеход Nissan сегодня не продают. Ранее марка обещала нам некие новые SUV, но подробностей в компании не раскрыли. Впрочем, к нам вряд ли решатся привезти Терру.

