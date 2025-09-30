Раскрыт салон нового Porsche Cayenne: экраны, экраны, опять экраны… и подогрев дверей

Компания Porsche готовится к премьере кроссовера Cayenne нового поколения, который будет полностью электрическим и обозначен как Cayenne Electric. Сегодня раскрыт интерьер этого кроссовер, он вызвал шквал негодования поклонников Porsche.

Премьера Cayenne Electric состоится до конца текущего года, этот кроссовер не заменит нынешний «углеводородный» Cayenne третьего поколения, что выпускается с 2017 года, а будет ему экологически чистой альтернативой. Поскольку компания Porsche ещё в прошлом году осознала, что на одних «электричках» далеко не уедешь, то два технически никак не связанных друг с другом поколения Cayenne будут производиться параллельно как минимум до 2030 года, бензиновый кроссовер третьего поколения ожидает ещё один рестайлинг (первый рестайлинг был в 2023 году).

Porsche Cayenne Electric в камуфляжной обёртке

Cayenne Electric построен на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, первым эту платформу получил представленный в начале прошлого года электрический Porsche Macan. О технике подробностей пока нет, известно лишь, что топ-версии Cayenne Electric будут располагать мощностью порядка 1000 л.с. и смогут с лёгкостью буксировать прицеп массой 3,5 т. Достойную манёвренность тяжёлому кроссоверу обеспечит активная электрогидравлическая подвеска. Ну а сегодня раскрыты ключевые особенности интерьера Cayenne Electric.

Сенсорные экраны в автомобилях давно набили оскомину, но Porsche пока никак не может угомониться и продолжает засовывать их в салоны своих новинок. Cayenne Electric «щеголяет» центральным изломанным мультимедийно-настроечным дисплеем (Flow Display), размеры которого пока не раскрыты. Нижняя часть этого дисплея используется преимущественно для настроек, при этом под ней есть ряд маленьких физических клавиш — хотя бы температуру можно отрегулировать, не касаясь экрана. Центральные воздуховоды переехали вверх и выполнены в виде узкой щели над мультимедийно-настроечным дисплеем, направление обдува теперь задаётся через экран, вручную нельзя. Этажом выше расположен секундомер — единственный прибор с настоящей, а не нарисованной стрелкой.

Накрытый парящим козырьком изогнутый приборный экран — 14,25-дюймовый, он может быть дополнен 87-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Для переднего пассажира в виде опции доступен собственный развлекательный «телевизор» с диагональю 14,9 дюйма. Под сползающим на центральный тоннель мультимедийно-настроечным дисплеем находится вещевая ниша со сдвижной крышкой.

В потолок Cayenne Electric будет вмонтирована самая большая в истории Porsche прозрачная секция со сдвижным люком, причём степень её прозрачности можно будет регулировать. Задние кресла будут оснащены электроприводом регулировок. Новая система климат-контроля будет греть не только воздух, руль и кресла, но и другие поверхности, с которыми часто контактируют руки — подлокотники и дверные карты.

Первые отзывы в Сети о салоне Cayenne Electric, мягко говоря, неутешительные. Часто встречается мнение, что «делали специально для Китая», но это не так: Porsche сейчас стремительно теряет позиции на китайском рынке и уж точно не сможет их вернуть засильем экранов в салонах — у китайских аналогов экраны всё равно больше и лучше.

От себя добавим, что интерьерное фиаско Porsche Cayenne Electric — это отражение общего бардака в IT-подразделении материнского концерна Volkswagen, который пока никак не удаётся разгрести. В Porsche наверняка понимают, что вся эта сенсорная «цветомузыка» даром никому не нужна, но решения по ней были приняты давно, отменить их уже невозможно — остаётся лишь надеяться, что в новинках более отдалённого будущего салоны будут лучше.

