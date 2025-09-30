Раскрыт салон нового Porsche Cayenne: экраны, экраны, опять экраны… и подогрев дверей

Премьера Cayenne Electric состоится до конца текущего года, этот кроссовер не заменит нынешний «углеводородный» Cayenne третьего поколения, что выпускается с 2017 года, а будет ему экологически чистой альтернативой. Поскольку компания Porsche ещё в прошлом году осознала, что на одних «электричках» далеко не уедешь, то два технически никак не связанных друг с другом поколения Cayenne будут производиться параллельно как минимум до 2030 года, бензиновый кроссовер третьего поколения ожидает ещё один рестайлинг (первый рестайлинг был в 2023 году).
Cayenne Electric построен на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, первым эту платформу получил представленный в начале прошлого года электрический Porsche Macan. О технике подробностей пока нет, известно лишь, что топ-версии Cayenne Electric будут располагать мощностью порядка 1000 л.с. и смогут с лёгкостью буксировать прицеп массой 3,5 т. Достойную манёвренность тяжёлому кроссоверу обеспечит активная электрогидравлическая подвеска. Ну а сегодня раскрыты ключевые особенности интерьера Cayenne Electric.
Сенсорные экраны в автомобилях давно набили оскомину, но Porsche пока никак не может угомониться и продолжает засовывать их в салоны своих новинок. Cayenne Electric «щеголяет» центральным изломанным мультимедийно-настроечным дисплеем (Flow Display), размеры которого пока не раскрыты. Нижняя часть этого дисплея используется преимущественно для настроек, при этом под ней есть ряд маленьких физических клавиш — хотя бы температуру можно отрегулировать, не касаясь экрана. Центральные воздуховоды переехали вверх и выполнены в виде узкой щели над мультимедийно-настроечным дисплеем, направление обдува теперь задаётся через экран, вручную нельзя. Этажом выше расположен секундомер — единственный прибор с настоящей, а не нарисованной стрелкой.
Накрытый парящим козырьком изогнутый приборный экран — 14,25-дюймовый, он может быть дополнен 87-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Для переднего пассажира в виде опции доступен собственный развлекательный «телевизор» с диагональю 14,9 дюйма. Под сползающим на центральный тоннель мультимедийно-настроечным дисплеем находится вещевая ниша со сдвижной крышкой.
В потолок Cayenne Electric будет вмонтирована самая большая в истории Porsche прозрачная секция со сдвижным люком, причём степень её прозрачности можно будет регулировать. Задние кресла будут оснащены электроприводом регулировок. Новая система климат-контроля будет греть не только воздух, руль и кресла, но и другие поверхности, с которыми часто контактируют руки — подлокотники и дверные карты.
Первые отзывы в Сети о салоне Cayenne Electric, мягко говоря, неутешительные. Часто встречается мнение, что «делали специально для Китая», но это не так: Porsche сейчас стремительно теряет позиции на китайском рынке и уж точно не сможет их вернуть засильем экранов в салонах — у китайских аналогов экраны всё равно больше и лучше.
От себя добавим, что интерьерное фиаско Porsche Cayenne Electric — это отражение общего бардака в IT-подразделении материнского концерна Volkswagen, который пока никак не удаётся разгрести. В Porsche наверняка понимают, что вся эта сенсорная «цветомузыка» даром никому не нужна, но решения по ней были приняты давно, отменить их уже невозможно — остаётся лишь надеяться, что в новинках более отдалённого будущего салоны будут лучше.
какое же днище...
Я помогу с темой: "Раскрыт салон нового Porsche Cayenne: экраны, экраны, опять экраны… и подогрев ногтей"! Не благодарите))
Вот уж сколько людей, столько и мнений. Как по мне салон огненный. Монументально, но современно. Ярко, эффектно и эргономично.