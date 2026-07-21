Рассекречен обновлённый флагманский кроссовер Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Benz представил свой актуальный флагманский кроссовер GLS второго поколения в 2019 году. Первый рестайлинг он пережил в 2023-м, второй – весной 2026-го, а посвежевшая «заряженная» версия Mercedes‑AMG GLS 63 4Matic+ дебютировала в прошлом месяце. Роскошная модификация Mercedes-Maybach GLS 600 появилась у модели в конце 2019-го, первое обновление она пережила одновременно со всем семейством, а теперь американский офис немецкой компании рассекретил новый вариант – Mercedes-Maybach GLS 680.

На фото: обновлённый флагманский кроссовер Mercedes-Maybach GLS 680

В ходе второго рестайлинга топ-версия флагманского кроссовера получила пересмотренную переднюю часть: головную оптику изменённой формы с другим световым рисунком – с ходовыми огнями в виде пары фирменных трёхлучевых звёзд, крупную подсвечиваемую радиаторную решётку иной формы, но по-прежнему с хромированной рамкой и вертикальными прутьями. В нижней части переднего бампера тоже осталась широкая окантовка центрального воздухозаборника, однако её лишились боковые элементы, украшенные логотипами Maybach.

Боковины посвежевшего Mercedes-Maybach GLS трогать не стали, стандартными для модели являются 22-дюймовые колёсные диски, а опционально доступны 23-дюймовые кованые «катки». Оформление нижней части заднего бампера менять не стали, однако корму изменили за счёт появления «монофонаря» с новым световым рисунком в виде трёхлучевых звёзд и логотипом бренда по центру. По-прежнему модели доступен двухцветный окрас кузова.

В салоне двухцветный трёхспицевый руль остался прежним, а вот передняя панель – новая. На ней во всю ширину установлено большое табло MBUX Superscreen с тремя дисплеями (виртуальный щиток приборов, центральный тачскрин информационно-развлекательной системы, сенсорный экран для переднего пассажира; диагональ каждого – 12,3 дюйма), а по бокам в эту цифровую панель интегрированы круглые дефлекторы вентиляции, напоминающие турбины самолёта. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дисплеи на 11,6 дюйма.

На фото: салон Mercedes-Maybach GLS 680 1 / 2 На фото: салон Mercedes-Maybach GLS 680 2 / 2

Сидения первого и второго рядов получили улучшенную функцию массажа. Ещё Mercedes-Maybach GLS 680 положена модернизированная акустическая система Burmester 3D с Dolby Atmos, 15 динамиками и более мощным усилителем (теперь 710 Вт). Флагманский кроссовер снабдили самыми современными водительскими помощниками, которые работают на основании данных от датчиков и десятка наружных камер. Расширенные функции ассистентов доступны с опциональным пакетом MB.Drive Assist Pro.

Mercedes-Maybach GLS 680 оснастили работающей в составе MHEV-системы модернизированной 4,0-литровой битурбовосьмёркой M 177 Evo, отдача которой равна 611 л.с. (на 53 л.с. больше, чем у дореформенной версии), а максимальный крутящий момент составляет 850 Нм (на 120 Нм больше). В состав установки входит 48-вольтовый стартер-генератор, дающий дополнительные 23 л.с., задействованный в том числе для работы функции старт-стоп. Ещё кроссоверу положена пневмоподвеска AirMatic, входящая в состав стандартного оборудования.

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Цены новинки станут известны позже, производство наладят на заводе в Таскалусе (штат Алабама, США). В компании отметили, что до американских дилеров Mercedes-Maybach GLS 680 доберётся позже в текущем году. Стартовая стоимость нынешнего Mercedes-Maybach GLS 600 здесь составляет 181 350 долларов, что эквивалентно примерно 14,2 млн рублей по текущему курсу.