Расширение линейки C-Class: Mercedes-AMG тестирует C 43 4Matic

Ожидается, что «заряженный» седан немецкой марки доберётся до дилеров в Европе в следующем году.

Продажи автомобилей марки Mercedes-Benz в Европе остаются сравнительно устойчивыми в течение последних лет, разве что «ковидный» 2020-ый выбивается из списка сравнительно большим «минусом». Так, в прошлом году клиенты купили 749 162 экземпляра, что на 17,4% меньше, чем в 2019-ом. Сейчас динамика снова со знаком «плюс», хоть и скромным: по итогам первых восьми месяцев 2021 года на старосветском рынке было реализовано 447 378 машин, что на 3,4% больше, чем за январь-август прошлого года.



Довольно ощутимо «просели» показатели у Mercedes-Benz C-Class (вероятно, это объясняется в том числе сменой поколения модели: «цешку» с заводским индексом W206 представили в начале текущего года. Отметим, в 2020-ом клиенты купили 81 909 машин (меньше на 42,8%, чем годом ранее). За первые восемь месяцев текущего года было реализовано 42 299 единиц, что на 22% меньше, чем в январе-августе 2020-го.



Немецкий производитель скоро расширит линейку C-Class, за счёт «заряженного» седана Mercedes-AMG C 43 4Matic. Сейчас новинка находится на завершающей стадии разработки. Прототип горячей «четырёхдверки» сейчас проходит дорожные испытания в южной части Европы. Автомобиль угодил в объектив фотошпиона, снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.



Кузов попавшего в кадр автомобиля практически полностью скрыт с помощью маскировочной плёнки (кроме крыши), однако мы можем разглядеть головную оптику и задние фонари, четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны), решётку радиатора с рисунком в виде вертикальных полос чёрного цвета, а также частично воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.



Ранее стало известно о том, что в Mercedes-AMG решили на год отложить премьеру «заряженного» седана. Объяснялось это тем, что инженерам понадобилось ещё несколько месяцев для настройки техники C 43 4Matic. Как сообщает издание, «начинка» у модели будет электрифицированной.



​По предварительным данным, горячую «четырёхдверку» оснастят мягкогибридной силовой установкой, в основе которой будет 2,0-литровый бензиновый четырёхцилиндровый двигатель, работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Ожидается, что совокупная максимальная мощность этой системы составит 390 л.с. Двигатель, вероятно, будет идти в комплекте с девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic.

Ожидается, что «заряженный» седан немецкой марки доберётся до дилеров в Европе в первой половине следующего года. Отметим, сейчас на старосветском рынке уже можно купить Mercedes-Benz C-Class нового поколения. Стартовая цена в Германии равна 44 172 евро, что эквивалентно примерно 3,67 млн рублей по текущему курсу.

