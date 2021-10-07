Новинки ×

Расширение линейки C-Class: Mercedes-AMG тестирует C 43 4Matic

07.10.2021 19 0 0

Ожидается, что «заряженный» седан немецкой марки доберётся до дилеров в Европе в следующем году.

 

Продажи автомобилей марки Mercedes-Benz в Европе остаются сравнительно устойчивыми в течение последних лет, разве что «ковидный» 2020-ый выбивается из списка сравнительно большим «минусом». Так, в прошлом году клиенты купили 749 162 экземпляра, что на 17,4% меньше, чем в 2019-ом. Сейчас динамика снова со знаком «плюс», хоть и скромным: по итогам первых восьми месяцев 2021 года на старосветском рынке было реализовано 447 378 машин, что на 3,4% больше, чем за январь-август прошлого года.

Довольно ощутимо «просели» показатели у Mercedes-Benz C-Class (вероятно, это объясняется в том числе сменой поколения модели: «цешку» с заводским индексом W206 представили в начале текущего года. Отметим, в 2020-ом клиенты купили 81 909 машин (меньше на 42,8%, чем годом ранее). За первые восемь месяцев текущего года было реализовано 42 299 единиц, что на 22% меньше, чем в январе-августе 2020-го.

Немецкий производитель скоро расширит линейку C-Class, за счёт «заряженного» седана Mercedes-AMG C 43 4Matic. Сейчас новинка находится на завершающей стадии разработки. Прототип горячей «четырёхдверки» сейчас проходит дорожные испытания в южной части Европы. Автомобиль угодил в объектив фотошпиона, снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.

Кузов попавшего в кадр автомобиля практически полностью скрыт с помощью маскировочной плёнки (кроме крыши), однако мы можем разглядеть головную оптику и задние фонари, четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны), решётку радиатора с рисунком в виде вертикальных полос чёрного цвета, а также частично воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

Ранее стало известно о том, что в Mercedes-AMG решили на год отложить премьеру «заряженного» седана. Объяснялось это тем, что инженерам понадобилось ещё несколько месяцев для настройки техники C 43 4Matic. Как сообщает издание, «начинка» у модели будет электрифицированной.

​По предварительным данным, горячую «четырёхдверку» оснастят мягкогибридной силовой установкой, в основе которой будет 2,0-литровый бензиновый четырёхцилиндровый двигатель, работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Ожидается, что совокупная максимальная мощность этой системы составит 390 л.с. Двигатель, вероятно, будет идти в комплекте с девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic.

Ожидается, что «заряженный» седан немецкой марки доберётся до дилеров в Европе в первой половине следующего года. Отметим, сейчас на старосветском рынке уже можно купить Mercedes-Benz C-Class нового поколения. Стартовая цена в Германии равна 44 172 евро, что эквивалентно примерно 3,67 млн рублей по текущему курсу.

седан шпионские фото новинки Mercedes-AMG Mercedes-Benz Mercedes-Benz C-класс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Сапун: что это такое, как он работает и нужно ли его обслуживать? В автомобилях есть немало крошечных деталек-работяг, функционирование которых совершенно незаметно для водителя, но важность их значительна, а выход из строя порой приводит к серьезным пробл... 158 0 0 07.10.2021
Статьи / Авто с пробегом Citroen Berlingo I с пробегом: кузов не может быть целым, а электрика не так уж и проста Новый Ларгус даже в «голой» базовой комплектации к осени 2021 года подорожал уже до без малого 800 тысяч рублей. Подержанный Citroen Berlingo или Peugeot Partner можно с лёгкостью найти за 3... 964 0 1 06.10.2021
Статьи / Авто недели С атмосферником и автоматом, но не Camry: стоит ли покупать Ford Mondeo V за 1,5 миллиона Пока большинство покупателей гонится за кроссоверами, кто-то по привычке ищет седан. А с седанами история обычно даже проще: он должен быть помоложе и побольше. И, разумеется, не слишком дор... 6874 3 1 06.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 59532 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 34712 10 18 13.05.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 28960 8 4 25.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings