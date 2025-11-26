Рестайлинг ×
  • Растерявшую покупателей Opel Astra подвергли рестайлингу: первые официальные изображения

Растерявшую покупателей Opel Astra подвергли рестайлингу: первые официальные изображения

26.11.2025 85 0 0

Марка Opel готовится представить обновленную Астру. Модели переделали переднюю часть. Также сообщается, что она стала «технологичнее». Премьеру проведут в ближайшее время.

Хэтчбек и универсал Opel Astra актуального поколения с заводским индексом L дебютировали в 2021 году. Родственные им модели Peugeot 308 и DS 4 (теперь это DS №4) уже обновились. И вот пришло время для рестайлинга Астры: Opel только что распространил первые тизеры. К слову, семейство немецкого бренда растеряло покупателей в Европе. Согласно статистике Dataforce, по итогам января-сентября текущего года (более свежих данных в свободном доступе пока нет) Astra не смогла попасть даже в ТОП-50 бестселлеров Старого Света. А по итогам восьми месяцев, по информации уже JATO Dynamics, продажи рухнули на 35% до 37 531 шт., тогда как пятидверки Peugeot 308 за тот же период разошлись тиражом 46 408 экземпляров (-28%).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Рестайлинг принес Opel Astra новые фары, при этом они все так же «вписаны» в фирменный элемент Vizor, который стал тоньше. Еще появились дополнительные горизонтальные диодные полоски ходовых огней. Эмблема марки впервые для модели имеет подсветку, сверху и под логотипом есть светящиеся же вертикальные секции. Заменили передний бампер, для Астры предусмотрены диски нового дизайна. Корма, судя по тизеру, прежняя. Интерьер пока не продемонстрировали.

Дореформенная Opel Astra
1 / 4
Дореформенная Opel Astra
2 / 4
Дореформенная Opel Astra
3 / 4
Дореформенная Opel Astra
4 / 4

В Opel также заявили о том, что Astra стала «более динамичной и технологичной», но никаких подробностей о начинке или оснащении пока нет. Вероятно, хэтчбек и универсал по-прежнему будут доступны как только с ДВС (бензин или дизель), так и в виде гибридов или полноценных электрокаров. Кстати, летом подзаряжаемые гибридные версии Opel Astra подверглись модернизации.

Больше информации об обновленном семействе обещают раскрыть в ближайшее время. Ну а презентацию вполне могут успеть провести до конца года. Дореформенный хэтч Opel Astra в Германии сейчас стоит от 29 390 евро (около 2,7 млн рублей по текущему курсу), универсал Astra Sports Tourer обойдется минимум в 30 890 евро (2,8 млн рублей).

хэтчбек универсал авторынок новинки рестайлинг Opel Opel Astra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Течёт ручей, бежит ручей: как обнаружить утечку ATF и что с ней делать Обнаружив после стоянки под днищем своего автомобиля лужицу красноватой жидкости, не пугайтесь: скорее всего, это всего лишь трансмиссионная жидкость, подтекающая из автоматической коробки п... 119 0 0 26.11.2025
Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом: что это за технология, как работает и кому нужна Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом, имеющие постоянный доступ к мобильному интернету – относительно новый класс устройств. «Колеса» изучили этот сегмент гаджетов в попытке разобрат... 2209 0 0 25.11.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен Покупатели новых автомобилей обычно делятся на две категории: те, кто всегда гонится за новейшими моделями, и те, кто выжидает несколько лет, прежде чем приобрести понравившийся автомобиль,... 2420 3 0 24.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 48079 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 17079 14 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16101 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Купе несбывшихся надежд: как появился Volvo C30 и почему он провалился
8 Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили...
4 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel обзавёлся ценником
Новые комментарии
Change privacy settings