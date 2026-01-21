Продажи VW Group в 2025 году: Skoda дала миллион, Bentley в минусе, провал в США и Китае

Volkswagen Group опубликовала результаты продаж в 2025 году: всего компания реализовала в мире 8 983 900 легковых и грузовых автомобилей, на 0,5% меньше, чем 2024-м. Далее приводим ключевые цифры по отдельным брендам.

Опубликованные вчера цифры продаж Volkswagen Group носят предварительный характер и слега округлены, точные цифры появятся лишь весной и будут приложены к финансовому отчёту.

По брендам Audi и Porsche мы уже давали отдельные заметки, но здесь вкратце напомним, что продажи Audi в 2025 году сократились на 2,9% до 1 623 600 машин, а марка Porsche просела сразу на 10,1% и реализовала 279 400 автомобилей (здесь мы тоже приводим округлённые цифры, которые указаны в общем отчёте Volkswagen Group).

Материнская марка Volkswagen в 2025 году продала в мире 4 730 600 легковых автомобилей (-1,4% по сравнению с продажами в 2024 году), а продажи её лёгких коммерческих автомобилей снизились на 3,6% до 393 700 шт. Точные региональные показатели марка Volkswagen пока не раскрыла, но есть отдельная статистика по США: здесь продажи Volkswagen снизились на 13% до 329 813 автомобилей.

Skoda продала 1 043 900 автомобилей (+12,7%) — хороший, но далеко не рекордный показатель. Исторический рекорд Skoda поставила в 2018 году, реализовав более 1,25 млн автомобилей. Также миллионную планку чешская марка преодолела в 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годах.

Общие продажи испанских брендов Seat/Cupra в 2025 году составили 586 300 автомобилей (+5%).

Lamborghini в 2025 году установила абсолютный рекорд по продажам, сумев реализовать 10 747 машин (в общем отчёте VW Group указана цифра 10 700), что на 0,6% больше продаж в 2024 году.

А вот у Bentley продажи снижаются третий год подряд после пикового 2022 года, когда ей удалось реализовать 15 174 машины. Результат 2025 года — 10 100 машин (-4,8%).

Продажи грузовой группы Traton (в неё входят марки International, MAN, Scania, а также грузовики и автобусы Volkswagen) в 2025 году сократились на 8,6% до 305 600 автомобилей.

По всей VW Group есть региональная разбивка, и в ней мы видим два слабых места: продажи в Китае сократились на 8% до 2 693 800 автомобилей, а продажи в Северной Америке просели сразу на 10,4% до 946 800 автомобилей. На остальных ключевых рынках динамика положительная.

Электромобили марки Volkswagen семейства ID.

Общие продажи электромобилей VW Group в 2025 году почти достигли миллиона, а именно 983 100 шт. (+32%), однако конкретно в Китае зафиксировано драматическое падение 44,3% до 115 500 шт., так как выпускаемые VW Group «электрички» не могут конкурировать по уровню технологий и цене с лучшими китайскими аналогами. Основным потребителем электромобилей VW Group ожидаемо стала Европа, больше всех озабоченная «зелёной» повесткой: здесь продано 742 800 батарейных машин (+65,9%).

Напомним, что Bentley и Lamborghini электромобилей пока не выпускают, при этом Bentley собирается вывести на рынок свой первый электромобиль в 2027 году, а вот проект первой «электрички» Lamborghini заморожен, официальной информации о его дальнейшей судьбе пока нет.