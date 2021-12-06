Реальность не отпускает: цифровому Porsche Vision Gran Turismo прочат серийный аналог

Компания Porsche и студия Polyphony Digital представили концептуальный электрический гиперкар Vision Gran Turismo, созданный специально для игры Gran Turismo 7 (выйдет на консолях Sony PlayStation 4 и PlayStation 5 в марте 2022 года), но эксперты и автолюбители уже усмотрели в игровой машине предтечу нового реального гиперкара немецкой марки.

С момента завершения производства гибридного Porsche 918 Spyder летом 2015 года место флагманского спорткара в линейке немецкой марки вакантно. В рассекреченных в прошлом году архивах дизайн-студии Porsche нашлось несколько потенциальных кандидатов на замену 918 Spyder, но все они так и остались фантазией. Свежий концепт Vision Gran Turismo (сокращённо Vision GT) — тоже вроде как фантазия, но студия Porsche, по крайней, мере сделала настоящий полноразмерный макет для презентации.

В облике Vision GT нетрудно увидеть сходство со вполне реальным сентябрьским концпептом Porsche Mission R, который, по слухам, в недалёком будущем превратится в электрическую замену бензиновым среднемоторным моделям Porsche 718 — уже даже есть рендеры серийной версии.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Электрический гиперкар, ещё более мощный и быстрый, чем Mission R, логично вписывается в электромобильную доктрину развития Porsche. В описании Vision GT приведены следующие технические характеристики: пиковая мощность — 820 кВт (1115 л.с.), а в режиме overboost доступны 950 кВт (1292 л.с.), полный привод, разгон до 100 км/ч — за 2,1 с, до 200 км/ч — за 5,4 с, максимальная скорость — 350 км/ч. Ёмкость батареи — 87 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP — 500 км.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Зачем игрокам Gran Turismo 7 знать запас хода в овощном по их меркам цикле WLTP? А вот чтобы были ближе к реальности. У концепта дотошно проработаны все детали, в том числе салон, точнее кокпит, где водитель и единственный пассажир разделены мощной углепластиковой «рельсой». Роль щитка приборов выполняет тонкий прозрачный изогнутый экран с тремя круглыми циферблатами. Доступ в кокпит происходит через откидывающийся вперёд большой прозрачный колпак.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В целом Vision GT выглядит стильно, но довольно сдержанно для виртуального мира — концепты Lamborghini, Mazda, Mercedes-Benz, Peugeot и других марок, созданные для компьютерных игр, выглядят куда более эффектно и захватывающе. Но во-первых, Vision GT – это первый опыт Porsche в разработке машины для виртуальных гонок, а во-вторых, не покидает ощущение, что не такой уж этот Vision GT и виртуальный, и что в отделе маркетинга Porsche уже даже расписан пошаговый план по превращению концепта в мелкосерийный продукт. От колпака, вероятно, придётся отказаться, но всё остальное вполне можно пустить в производство.



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Но даже если Vision GT никогда не превратится с гиперкар для реальных дорог, для Porsche это хорошее начало освоения так называемых метавселенных, то есть цифровых миров, в которых, если верить футурологам, уже в этом десятилетии люди будут проводить больше времени, чем в реальной жизни. Виртуальных машин для виртуальных миров будет всё больше — это отдельный перспективный и высокодоходный бизнес. Как говорится, все там будем, но, надеемся, реальных машин на наш век хватит.

