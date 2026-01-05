Новинки ×
05.01.2026
Renault анонсировала новый кроссовер: у него будет имя Filante и корейская сборка

Французская компания решила выпустить новый SUV, который должен занять нишу в сегменте E. Ожидается, что он получит платформу, на которой базируются некоторые модели Geely, Volvo и Polestar.

О партнёрстве французской группы Renault и китайского холдинга Geely стало известно несколько лет назад: Джили купила 34% корейской дочерней компании Рено. Одним из важнейших совместных проектов стал выпуск кроссовера Renault Grand Koleos, в основу которого лёг Geely Monjaro (в Поднебесной он продаётся под названием Geely Xingyue L). Напомним, изначально автомобиль, выпускаемый на заводе в Пусане, был эксклюзивом для Южной Кореи, однако позже модель вышла и на другие рынки – на Ближний Восток (причём как просто Koleos), затем в страны Латинской Америки; в планах дальнейшее расширение географии, не затрагивающее Европу.

Тизер Renault Filante

Теперь пресс-служба французской группы рассказала о новом кроссовере, производство которого тоже будет налажено на предприятии в Пусане. В компании отметили, что по первому времени его планируется продавать только в Корее, однако позже новинка станет глобальной (правда, до европейских дорог, скорее всего, не доберётся).

Согласно сегодняшнему анонсу, новинка будет продаваться под именем Renault Filante. Название является отсылкой к гоночному одноместному автомобилю Renault Étoile Filante (в переводе с французского «метеор», «падающая звезда»), который был представлен в 1956 году. В компании отметили, что грядущий новый кроссовер войдёт в сегмент E. Официальная презентация этого SUV пройдёт в Сеуле 13 января 2026 года.

Тизер Renault Filante

Будущая новинка пока показалась только на паре тизеров, оба – в профиль. Можно увидеть, что у Renault Filante будет слегка покатая линия крыши, антенна «акулий плавник», спойлер в верхней части багажной двери, горизонтальные фонари, а также головная оптика сложной формы – с «L-образными» элементами и штрихами. Салон пока не показан даже частично, но в компании отметили, что он будет ориентирован на комфорт водителя и пассажиров.

Пока никакой официальной информации о технике нет. По предварительным данным, в основу Renault Filante ляжет платформа CMA (Compact Modular Architecture), на которой базируются некоторые модели марок Geely, Volvo и Polestar. «Тележка» рассчитана как на двигатели внутреннего сгорания, так и на гибриды, а также на полностью электрическую технику.

На фото: Renault Grand Koleos
На фото: Renault Grand Koleos
1 / 2
На фото: Renault Grand Koleos
На фото: Renault Grand Koleos
2 / 2

Тем временем, модель, которая стала «донором» для Renault Grand Koleos, минувшей осенью пережила обновление. В ходе него Geely Xingyue L / Monjaro минимально изменился внешне, а в салоне было установлено новое табло из двух крупных дисплеев. Кроме того, этот SUV получил расширенный комплекс водительских помощников и более мощную версию 2,0-литрового двигателя.

Стоит отметить, что Geely Monjaro присутствует в том числе на российском рынке. В конце прошлого года здесь стартовали продажи особого исполнения под названием Flagship SE. Такой SUV отличается оформлением салона, помимо этого, модели расширили список оборудования. Рекомендованная розничная цена этой версии равна 4 899 990 рублей.

кроссовер авторынок новинки Renault Renault Filante Geely
Новые комментарии
