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  • Renault готовит субкомпактный электрокар, который станет преемником Twingo

Renault готовит субкомпактный электрокар, который станет преемником Twingo

14.11.2023 96 0 0

Ожидается, что новинка появится в продаже на европейском рынке в 2026 году. Стартовый ценник «крохи», скорее всего, не превысит 23 тыс. евро.

Французская компания Renault представила Twingo ещё в 1992 году, за прошедшее время модель успела пару раз сменить генерацию. Ситикар актуального третьего поколения, разработанный в рамках партнёрства с концерном Daimler и его маркой smart, дебютировал в 2019 году. Ещё в начале 2021-го стало известно о том, что третье поколение станет для модели последним. Теперь появилась информация о преемнике Twingo.

На фото: актуальный Renault Twingo Z.E.

Предполагается, что в роли преемника Renault Twingo выступит субкомпактный электромобиль, который французская компания готовит для европейского рынка. По данным Automotive News Europe, прототип новинки будет представлен завтра, 15 ноября, в рамках специального мероприятия для инвесторов. При этом в продажу серийная версия этого «зелёного» супермини поступит только в 2026 году.

На фото: салон актуального Renault Twingo Z.E.

Согласно информации агентства, субкомпактный электромобиль будет выпускаться под брендом Renault. В иерархии марки он окажется на ступеньку ниже хэтчбека Renault 5, который пока что только готовится к презентации (раньше мы публиковали снимки замаскированного прототипа «электрохэтча»). Источники рассказали, что производство пока безымянного ситикара будет налажено на заводе компании в Словении. Сейчас здесь выпускается Renault Twingo, оснащённый двигателем внутреннего сгорания.

На фото: прототип Renault 5
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На фото: прототип Renault 5
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Ожидается, что в Европе стартовая цена электрокара Renault начального уровня не превысит 23 тыс. евро (на британском рынке она составит порядка 20 тыс. фунтов стерлингов). По словам генерального директора компании Луки де Мео, источником вдохновения при создании нового субкомпактного электромобиля стали популярные в Японии кей-кары, которые ограничены и по габаритам, и по мощности. Он добавил, что хочет «перевести эту концепцию на европейский язык».

Предположительно, в основу нового супермини Renault ляжет бюджетная версия платформы CMF-BEV, на которой будут базироваться грядущие Renault 5 и его более спортивный ближайший родственник – Alpine A290 (этой осенью прототип хот-хэтча тоже попадал в объективы фотошпионов).

На фото: Dacia Spring Extreme
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На фото: Dacia Spring Extreme
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На сегодняшний день самым доступным по цене полноразмерным легковым автомобилем, выпускаемым Группой Renault для европейского рынка, является Dacia Spring. Он представляет собой кроссовер сегмента А, который оснащается скромным электромотором с отдачей в 44 л.с., крутящий момент равен 125 Нм. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, ёмкость тяговой батареи – 26,8 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – 225 км. Во Франции за этот паркетник просят не менее 15 800 евро.

В начале текущего года стало известно о том, что у Dacia Spring появилась более мощная версия Extreme, у которой отдача электродвигателя повышена до 65 л.с. Мотор работает в паре с «уникальной коробкой передач», которая, как отметили в компании, увеличивает крутящий момент на колёсах. Паспортный пробег на одной зарядке у такого исполнения меньше – 220 км.

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