RENNtech Mercedes-AMG GT 63 RIIIx: свыше 1200 л.с. и готовность к дрэг-рейсингу

Ателье RENNtech основал в 1989 году Хартмут Фейл, прежде работавший в AMG и набравшийся там опыта в форсировке моторов, — этим RENNtech сегодня и славится, причём дорабатывает не только Мерседесы, но и автомобили других европейский марок, однако Мерседесы по-прежнему находятся в центре внимания и самые крутые проекты RENNtech несут трёхлучевую звезду. В прошлом году, например, специалисты из Флориды сделали «самый совершенный в мире» Mercedes-Benz 600 SEL поколения W140, а на этой неделе представлен проект RIIIx на базе спортивного лифтбека Mercedes-AMG GT 63.

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По другую сторону Атлантики одним из главных специалистов под доработке Мерседесов считается ателье Brabus, в мае оно представило проект Brabus 930 на базе Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, индекс указывает на пиковую мощность гибридной силовой установки — 930 л.с. RENNtech добивается куда большей мощности без гибридного довеска и поднимает отдачу 4,0-литрового битурбомотора V8 М177 до 1213 л.с. и 1257 Нм (в стоке он выдаёт не более 639 л.с. и 900 Нм) — правда, такие показатели доступны лишь на топливе с антидетонационным индексом 100 (о том, что такое антидетонационный индекс, читайте в нашем отдельном материале), а если лить обычное топливо с антидетонационным индексом 93 (по-нашему это АИ-98), то отдача составит 977 л.с. и 1147 Нм, что тоже неплохо.



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Значительного увеличения производительности двигателя М177 ателье RENNtech добивает с помощью новых, более крупных турбокомпрессоров собственной разработки на подшипниках с пониженным сопротивлением качению, модернизированного интеркулера, новых топливных форсунок, новой системы впуска с углепластиковым ресивером, новой системы выхлопа из нержавеющей стали и новой программы управления, причём перепрограммируется не только двигатель, но и мерседесовский 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) RIIIx разгоняется за 2,44 с, четверть мили (402 м) проезжает менее чем за 10 с.



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Внешний апгрейд направлен на улучшение аэродинамических характеристик и вдобавок придаёт автомобилю более агрессивный вид, в комплект входят новый передний сплиттер, боковые канарды, накладки на пороги, новый задний диффузор и новое заднее регулируемое антикрыло, все элементы изготовлены из углепластика. Дополняют образ логотипы RENNtech и RIIIx, контрастная цветографика и кованые колёса RENNtech RPS 10.2, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 275/35 ZR 21 спереди и 335/25 ZR 22 сзади. Между ажурными спицами колёс хорошо просматриваются доработанные тормозные механизмы.



RENNtech Mercedes-AMG GT 63 RIIIx стоит 94 980 долларов без учёта цены исходного автомобиля.

