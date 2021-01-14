Рестайлинг, которого может и не быть: пикап SsangYong Rexton-2021 снова показался на фото

Первые снимки обновленного пикапа SsangYong Rexton Sports выложили в Сеть в начале декабря прошлого года, а спустя всего пару недель мир облетела новость – корейская компания объявила себя банкротом. Kolesa.ru уже рассказывал о бедственном положении марки, так что останавливаться на этом не будем, отметим лишь, что сегодня пока еще материнская Mahindra & Mahindra пытается договориться с Корейским Банком Развития (Korea Development Bank, KDB) насчет финансовой поддержки SsangYong (у самой Махиндры дела тоже идут неважно из-за пандемии), одновременно находясь в поисках покупателя «токсичного» актива. Ну а SsangYong тем временем продолжает тестировать рестайлинговый Rexton Sports: свежее фото опубликовано на форуме Bobaedream. Причем если на предыдущих шпионских кадрах был запечатлен стандартный пикап, то теперь, как утверждает автор поста, в объектив угодил растянутый вариант, который в Корее зовется Khan.
Напомним, Rexton Sports дебютировал в 2018-м, он создан на базе рамного внедорожника Rexton актуального поколения. Удлиненная версия присоединилась к обычному грузовику в 2019-м. У дореформенного Khan своя радиаторная решетка, с вертикальными клиньями. Однако после рестайлинга дизайн машин унифицируют: у обоих пикапов решетка теперь с двумя горизонтальными полосками. Впрочем, для растянутой модели сохранят знак отличия. Так, сквозь камуфляж пробивается выполненная крупными буквами надпись – судя по всему, Khan (очевидно, на основе этого автор снимка и сделал вывод, что перед ним именно удлиненная версия). Еще пикап получил подретушированный передний бампер, плюс вернулись круглые противотуманки (от них отказались после первой модернизации, которую Rexton Sports пережил в 2019-м).
Пока неизвестно, изменились ли габариты. Длина стандартного дореформенного грузовика равна 5095 мм, колесная база – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры прежнего Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого пикапа составляет 1300 мм, растянутого – 1610 мм.
Скорее всего, как и у родственного внедорожника Rexton, который обновился минувшей осенью, турбодизель 2.2 стал мощнее: 202 л.с. вместо прежних 187 л.с. (показатели для «автомата», у дореформенного пикапа с МКП мотор выдает 181 л.с., отдача обновленной версии с «механикой» пока неизвестна). Пассажирскому вездеходу после рестайлинга еще достался восьмиступенчатый «автомат», но будет ли такой у пикапа – пока вопрос. Дело в том, что у пятидверного Rexton эта коробка пришла на смену мерседесовской 7АКП, но у пикапа последней и не было: Rexton Sports доступен с 6АКП от Aisin и 6МКП, Khan положена только 6АКП. Оба грузовика в «базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. Привод – задний или полный.
Что же касается премьеры, то SsangYong, вероятно, все же представит обновленный пикап в ближайшее время, дабы повысить привлекательность бренда в глазах его новых потенциальных владельцев. Кстати, в Корее семейство Rexton Sports возглавляет личный рейтинг продаж марки: в 2020-м реализовано 33 068 пикапов, что на 20% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, выбор на внедорожнике Rexton в прошлом году на родине остановили 12 202 клиента (-5%).
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