Рестайлинг, которого может и не быть: пикап SsangYong Rexton-2021 снова показался на фото

Как и прежде, в плане дизайна грузовик будет отличаться от родственного внедорожника Rexton, который тоже недавно преобразился. Правда, все труды марки могут пойти прахом, ведь само ее существование под большим вопросом.

Первые снимки обновленного пикапа SsangYong Rexton Sports выложили в Сеть в начале декабря прошлого года, а спустя всего пару недель мир облетела новость – корейская компания объявила себя банкротом. Kolesa.ru уже рассказывал о бедственном положении марки, так что останавливаться на этом не будем, отметим лишь, что сегодня пока еще материнская Mahindra & Mahindra пытается договориться с Корейским Банком Развития (Korea Development Bank, KDB) насчет финансовой поддержки SsangYong (у самой Махиндры дела тоже идут неважно из-за пандемии), одновременно находясь в поисках покупателя «токсичного» актива. Ну а SsangYong тем временем продолжает тестировать рестайлинговый Rexton Sports: свежее фото опубликовано на форуме Bobaedream. Причем если на предыдущих шпионских кадрах был запечатлен стандартный пикап, то теперь, как утверждает автор поста, в объектив угодил растянутый вариант, который в Корее зовется Khan.

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Напомним, Rexton Sports дебютировал в 2018-м, он создан на базе рамного внедорожника Rexton актуального поколения. Удлиненная версия присоединилась к обычному грузовику в 2019-м. У дореформенного Khan своя радиаторная решетка, с вертикальными клиньями. Однако после рестайлинга дизайн машин унифицируют: у обоих пикапов решетка теперь с двумя горизонтальными полосками. Впрочем, для растянутой модели сохранят знак отличия. Так, сквозь камуфляж пробивается выполненная крупными буквами надпись – судя по всему, Khan (очевидно, на основе этого автор снимка и сделал вывод, что перед ним именно удлиненная версия). Еще пикап получил подретушированный передний бампер, плюс вернулись круглые противотуманки (от них отказались после первой модернизации, которую Rexton Sports пережил в 2019-м).



Пока неизвестно, изменились ли габариты. Длина стандартного дореформенного грузовика равна 5095 мм, колесная база – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры прежнего Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого пикапа составляет 1300 мм, растянутого – 1610 мм.

Дореформенный SsangYong Rexton Sports Khan 1 / 2 Дореформенный SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 2

Скорее всего, как и у родственного внедорожника Rexton, который обновился минувшей осенью, турбодизель 2.2 стал мощнее: 202 л.с. вместо прежних 187 л.с. (показатели для «автомата», у дореформенного пикапа с МКП мотор выдает 181 л.с., отдача обновленной версии с «механикой» пока неизвестна). Пассажирскому вездеходу после рестайлинга еще достался восьмиступенчатый «автомат», но будет ли такой у пикапа – пока вопрос. Дело в том, что у пятидверного Rexton эта коробка пришла на смену мерседесовской 7АКП, но у пикапа последней и не было: Rexton Sports доступен с 6АКП от Aisin и 6МКП, Khan положена только 6АКП. Оба грузовика в «базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. Привод – задний или полный.



Дореформенный стандартный SsangYong Rexton Sports 1 / 3 Дореформенный стандартный SsangYong Rexton Sports 2 / 3 Дореформенный стандартный SsangYong Rexton Sports 3 / 3

Что же касается премьеры, то SsangYong, вероятно, все же представит обновленный пикап в ближайшее время, дабы повысить привлекательность бренда в глазах его новых потенциальных владельцев. Кстати, в Корее семейство Rexton Sports возглавляет личный рейтинг продаж марки: в 2020-м реализовано 33 068 пикапов, что на 20% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, выбор на внедорожнике Rexton в прошлом году на родине остановили 12 202 клиента (-5%).

