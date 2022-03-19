Кроссовер Куга хорошо известен на российском рынке. Первое поколение модели появилось в 2008 году, став серийной версией одноимённого концепта, представленного годом ранее на Франкфуртском автосалоне. В течение многих лет Kuga была второй по популярности моделью Форда в России после Фокуса, вплоть до ухода бренда с нашего рынка. Сегодня на конвейере третья генерация, премьера которой состоялась в 2019 году. Кстати, под именем Kuga кроссовер сейчас предлагается только в Европе, на других рынках он известен как Escape (в частности в Китае, Австралии и США). Подходит время для планового рестайлинга, и, судя по шпионским фотографиям, он будет весьма заметным.

Рендер обновлённой Куги

Прежде всего, паркетник получит полностью новую переднюю часть. Здесь появятся более узкие фары с новым рисунком светодиодных ходовых огней, которые могут вызывать ассоциации с некоторыми моделями BMW и обновлённым Тигуаном. Форма решётки радиатора будет схожа с другими новинками бренда, например новым Мондео. В верхней части решётки, скорее всего, расположится полоска светодиодов, визуально объединяющая фары. Капот будет новым, а передние крылья останутся теми же. Сбоку существенных изменений не ожидается, сзади же рестайлинговый кроссовер можно будет узнать по новым фонарям, которые сохранят свою форму, но получат изменённый рисунок светодиодных габаритов. Кроме того, Куга изображена с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер обновлённой Куги

Пока нет достоверной информации о том, будут ли какие-либо изменения в техническом плане. Европейская Куга оснащается несколькими вариантами гибридных установок, самая простая из них состоит из 150-сильного 2-литрового турбодизеля EcoBlue и 48-вольтового стартер-генератора, дающего дополнительную мощность при разгонах. Есть и подзаряжаемый гибрид с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», работающим по циклу Аткинсона, и электромотора, общая мощность составляет 225 л.с., запас хода на электротяге – 50 км. На американском рынке кроссовер под именем Escape предлагается только с бензиновыми моторами – 1.5 EcoBoost (182 л.с.) и 2.0 EcoBoost (253 л.с.).

Премьера обновлённой Куги состоится в течение этого года.

Нынешний Ford Kuga/Escape 1 / 3 Нынешний Ford Kuga/Escape 2 / 3 Нынешний Ford Kuga/Escape 3 / 3

Как уже говорилось, компания Ford больше не предлагает в России легковые автомобили, можно приобрести только коммерческие модели Transit (2-дверное шасси со 125-сильным дизельным мотором и «механикой» оценивается минимум в 2 186 000 рублей).

Напомним, в начале месяца состоялась премьера нового поколения рамного внедорожника Ford Everest.