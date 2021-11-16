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Рестайлинговый Skoda Karoq: новые изображения

16.11.2021 586 0 0

Вчера чешская компания распространила первые официальные скетчи обновлённого кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

 

Karoq появился в модельной гамме Шкоды в 2017 году, он пришёл на смену хорошо известной на нашем рынке Yeti. В России продажи кроссовера начались заметно позже – дебют состоялся 14 февраля 2020 года, причём Karoq для российского рынка производится в Нижнем Новгороде в цехах Горьковского автомобильного завода. В целом же модели уже пятый год, а это означает, что уже давно подошло время для рестайлинга. Ранее в Сети было всего несколько шпионских фотографий обновлённой модели в камуфляжной плёнке, на которых можно было разглядеть не так уж много изменений. Теперь же у нас в распоряжении официальные рисунки, где хорошо видны все особенности внешности обновлённого кроссовера.

Рендер обновлённого Karoq

Передняя часть заметно изменится за счёт новой многоугольной решётки радиатора, выполненной в стиле новой Октавии. Фары получили более сложную форму и оригинальный рисунок светодиодных огней, расположенных на разных «ступеньках». Нижние сегменты светотехники также обновились, равно как и передний бампер, который стал более рельефным. Сзади выделяются фонари новой формы, которые стали чуть компактнее. При этом крышка багажника и задние крылья (да и передние), судя по рисункам, не изменятся.

Рендер обновлённого Karoq

Skoda Karoq построен на модульной платформе MQB, которую также используют старший Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Audi Q3, SEAT Ateca и другие. В Европе кроссовер предлагают с бензиновыми турбомоторами – трёхцилиндровым 1.0 TSI (110 л.с.) и 4-цилиндровым 1.5 TSI (150 л.с.). Также есть дизельные модификации 2.0 TDI, развивающие 116 либо 150 л.с. Есть вероятность, что в ходе рестайлинга Karoq получит гибридные модификации.

Презентация новинки запланирована на 30 ноября.

Нынешний Skoda Karoq
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Нынешний Skoda Karoq
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Нынешний Skoda Karoq
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Сегодня в России Karoq обладает собственной моторной гаммой. Базовым вариантом является атмосферный 1.6 MPI, развивающий 110 л.с., минимальная стоимость составит 1 641 000 рублей (этот двигатель идёт в паре исключительно с 5-ступенчатой «механикой»). Также предлагается модификация со 150-сильным 1.4 TSI, кроссовер с передним приводом комплектуется 8-ступенчатым «автоматом» (от 1 786 000 рублей), а полноприводная версия – 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG (от 1 868 000 рублей).

Напомним, в сентябре на российском рынке дебютировал обновлённый кроссовер Kodiaq.     

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