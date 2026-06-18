Rolls-Royce Ghost получил новую спецверсию, посвящённую победе Чарльза Роллса в 1906 году

Особенный вариант седана получил название Black Badge Ghost Tourist Trophy, он является данью уважения автомобилю Light 20 H.P., который выиграл гонку на острове Мэн 120 лет назад.

Люксовая британская марка Rolls-Royce продаёт седан Ghost c 2009 года, модель второго поколения дебютировала в 2020-м, а обновление эта роскошная четырёхдверка пережила осенью 2024 года. В ноябре 2025-го производитель показал автомобиль, созданный на заказ – Black Badge Ghost Gamer: в его оформление была интегрирована 8-битная графика видеоигр конца 1970-х – начала 1980-х годов. Теперь пресс-служба компании показала ещё один особенный Ghost серии Black Badge.

На фото: Rolls-Royce Black Badge Ghost Tourist Trophy

Новый вариант, изготовленный на заказ, получил название Rolls-Royce Black Badge Ghost Tourist Trophy. Он посвящён победе Чарльза Роллса, которую тот одержал 120 лет назад на автомобиле Light 20 H.P. Rolls-Royce в гонке Isle of Man Tourist Trophy, прошедшей на острове Мэн (находится в Ирландском море) в 1906 году.

Соревнование прошло на трассе Highroads, протяжённость составила 65 км. Автомобиль Rolls-Royce стартовал четвёртым и лидировал к концу первого круга, а к последнему кругу гонки на выносливость он обеспечил себе 10-минутное преимущество. Все четыре круга Чарльз Роллс и его механик Эрик Платфорд преодолели за 4 часа, 6 минут и 0,06 секунды, средняя скорость составила 63,4 км/ч.

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Особенный Rolls-Royce Ghost получил кузов в тёмно-изумрудном цвете, причём оттенок был подобран в соответствии с Light 20 H.P., одержавшим победу 120 лет назад. Он дополнен тонкими жёлтыми полосками вдоль боковин, а также цифра 4 на передних крыльях, выполненная в белом цвете – это отсылка и на стартовое положение автомобиля Rolls-Royce в гонке, и на количество кругов, и на время их прохождения.

Салон Rolls-Royce Black Badge Ghost Tourist Trophy отделан в чёрном цвете с коричневыми элементами и контрастными жёлтыми вставками. На полу можно увидеть коврики из овечьей шерсти, а на втором ряду сидений – вышитый контур трассы Isle of Man Short Highroads Course.

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Ещё на передней панели имеются серебристые надписи, а центральные дефлекторы вентиляции дополнены деталями об автомобиле-победителе и мероприятии: регистрационный номер – AX157, номер шасси – 26350B, дата гонки – 27.09.1906 и координаты старта и финиша. Номер шасси также отображается на подсвечиваемых накладках на дверных порогах.

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Техника у новой спецверсии Rolls-Royce Ghost, судя по всему, стандартная. Напомним, люксовый седан оснащается бензиновым битурбомотором V12 объёмом 6,75 литра, его максимальная мощность равна 600 л.с., а крутящий момент – 900 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, на разгон с места до «сотни» автомобилю требуется 4,7 секунды.