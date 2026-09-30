Роскошный кроссовер FangChengBao Tai 9 от BYD готовится к старту продаж

В предсерийном виде большой кроссовер FangChengBao Tai 9 дебютировал в конце августа на автосалоне в Чэнду, интерьер модели продемонстрировали на прошлой неделе. Теперь марка сообщила о старте приема «слепых» заказов, то есть пока без объявления комплектаций и цен. Зато товарный паркетник дали отщелкать китайским СМИ и блогерам, одновременно в Сеть выложили свежие фирменные фото и проморолики. Напомним, что бренд FangChengBao принадлежит компании BYD, он был запущен в 2023 году. «Девятка» станет новым флагманом «кроссоверной» линейки Tai (другое название – Ti), в которую также входят брутальные паркетники Tai 3 и Tai 7. В гамме бренда еще есть полноценные рамные внедорожники Leopard 5 и Leopard 8 (эта серия также известна как Bao) и семейство легковушек Formula.

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Во всю ширину передка FangChengBao Tai 9 протянулась выполняющая роль дневных ходовых огней плашка, которая вдобавок имеет узор «звездное небо». Узкие блоки основных фар расположены ниже. В передний бампер встроены активные заслонки. У кроссовера также «мускулистые» бока и вертикальные задние фонари. Багажная дверь – двухсекционная, с откидывающейся нижней частью. В списке оборудования еще значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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FangChengBao Tai 9 уже сертифицировали, так что основные характеристики известны. Длина кроссовера равна 5270 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1850 мм, колесная база – 3130 мм. Предусмотрены 21- или 22-дюймовые диски.

Флагман будет доступен в шестиместном исполнении. Перед водителем – встроенный в переднюю панель приборный экран. А почти всю остальную площадь панели занимает гигантский единый дисплей мультимедийной системы. На центральном тоннеле находятся две площадки для беспроводной зарядки, физические кнопки и рычажки. В торец тоннеля встроен еще один сенсорный экранчик для настроек. У задних пассажиров есть собственный потолочный планшет, по экрану можно прикрепить и к спинкам сидений первого и второго рядов.

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Кресла – разумеется, с подогревом, вентиляцией и массажером. Правое пассажирское сиденье и кресла второго ряда еще имеют откидные подставки для ног и режим «нулевой гравитации». В списке оборудования также заявлены аудиосистема с 31 динамиком и холодильник.

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Кроссовер FangChengBao Tai 9 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. В арсенале модели также значатся пневмоподвеска и механизм подруливания задних колес. Силовая установка состоит из бензинового турбомотора 1.5 (156 л.с.) и двух электродвигателей, которые вместе выдают 544 л.с. Новинке положена батарея емкостью 66,48 кВт*ч.

В продажу FangChengBao Tai 9 поступит до конца года, то есть полноценную презентацию проведут совсем скоро.