Роскошный минивэн Mercedes-Maybach VLS готовится к премьере

25.03.2026
Компания Mercedes-Benz анонсировала долгожданный однообъёмник Mercedes-Maybach VLS, который будет во многих аспектах удобнее, чем седан Mercedes-Maybach S-Class.

Минивэн Mercedes-Benz V-Class просуществовал в трёх поколениях, но так и не получил заводской роскошной версии Mercedes-Maybach, чем пользовались различные тюнинг-ателье, предлагая свои конверсии мерседесовского однообъёмника с дизайном «под Maybach». Третье поколение Mercedes-Benz V-Class находится на излёте своего жизненного цикла, минивэн нового поколения получил имя VLE, его премьера состоялась две недели назад.

Mercedes-Benz VLE пока существует только как электромобиль в версиях VLE 300 electric и VLE 400 4Matic electric, но будут и топливные модификации. VLE и VLS — это по сути одна и та же модель, но с некоторыми отличиями в дизайне и оснащении, VLS дороже и престижнее, чем VLE.

С какой силовой установкой дебютирует Mercedes-Maybach VLS, пока неизвестно — полагаем, тоже с электрической, причём только с двухмоторной. Mercedes-Benz VLE предлагается в стандартном и длиннобазном кузове длиной 5,3 м и 5,5 м соответственно, а Mercedes-Maybach VLS, вероятно, будет только длиннобазным. Будет ли VLS предлагаться в упрощённых версиях под маркой Mercedes-Benz или эта модель станет эксклюзивной для суббренда Mercedes-Maybach, тоже пока неизвестно.

На единственном тизере (заглавное фото) Mercedes-Maybach VLS нам показали правую заднюю стойку кузова с логотипом Maybach, о других особенностях дизайна пока можно только догадываться, но ясно, что у роскошного минивэна будет своя большая радиаторная решётка с вертикальными прутьями, ворох логотипов Maybach разного калибра в виде декора и особый дизайн колёсных дисков. Салон, возможно, будет четырёхместным, с перегородкой между водительской и пассажирской частями, как у прошлогоднего концепта Mercedes-Benz Vision V, который был предвестником именно VLS, а не VLE.

О том, что семейство Mercedes-Maybach пополнит минивэн, стало известно ещё два года назад — тогда предполагалось, что основным рынком для него станет Китай. Возможно, так и будет, но сегодня у нас есть большие сомнения на этот счёт, так как китайский рынок уже заполонён роскошными минивэнами от собственных, китайских брендов (такими как Luxeed V9 или Zeekr 009), с которыми Mercedes-Maybach VLS вряд ли сможет конкурировать по цене, да и в целом интерес китайского потребителя к западным люксовым брендам неуклонно снижается.

Тем не менее на глобальном рынке Mercedes-Maybach VLS может оказаться вполне успешным — многие состоятельные клиенты ждали эту модель, чтобы пересесть на неё с седана Mercedes-Maybach S-Class. Минивэн удобнее в плане высадки-посадки, в него можно просто заходить и выходить, не пригибаясь. Просторный салон с высокой крышей вдобавок даёт больше возможностей по регулировке VIP-кресел — от вертикальной рабочей посадки до полноценной кровати для отдыха. Не сомневаемся, что в России будет высокий спрос на Mercedes-Maybach VLS, несмотря на отсутствие официальных поставок и санкции.

