  • Роскошный седан Avatr 12 выйдет на российский рынок до конца 2025 года

17.10.2025 131 0 0

В местном офисе премиальной китайской марки рассказали о том, что четырёхдверка получила ОТТС (одобрение типа транспортного средства) в ходе подготовки к старту продаж в РФ.

Бренд Avatr является совместным проектом компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и IT-гиганта Huawei. Информация о том, что премиальная марка Avatr официально появится на российском рынке, была обнародована осенью 2024 года. В роли первенца здесь выступил электрический кроссовер Avatr 11, появившийся в продаже в начале 2025-го. Сейчас местный офис поднебесной компании готовит к старту продаж вторую модель – роскошный седан Avatr 12.

На фото: Avatr 12

Локальная премьера четырёхдверки прошла минувшим летом, в конце сентября модель обзавелась собственной страницей на официальном российском сайте марки. Теперь в компании рассказали о том, что подготовка к старту продаж продолжается: Avatr 12 получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Подробные характеристики, а также цены будут обнародованы позже, при этом четырёхдверка уже доступна к предзаказу в РФ. По плану компании, «живые» продажи начнутся до конца текущего года.

Avatr 12 вышел на домашний рынок под конец 2023-го, а уже в следующем году он пережил модернизацию. Эту модель в российском офисе обозначили как «гран-купе», на деле она представляет собой седан или, скорее, фастбек без традиционного заднего стекла (совокупная площадь панорамной крыши, сливающейся с задним остеклением, равна 2,57 кв.м). Габаритная длина Avatr 12 равна 5020 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1450 / 1460 мм, а расстояние между осями составляет 3020 мм.

На фото: салон Avatr 12

Пока что информации о «начинке» четырёхдверки, предназначенной для российского рынка, мало. Известно, что она будет представлена в полностью электрической версии с тяговой батареей ёмкостью 94,5 кВт*ч. Максимальная дальнобойность на одной зарядке равна 700 км (при расчёте по устаревшему циклу NEDC, используемому в Китае). Avatr 12 положена пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами.

Отметим, на домашнем рынке, в Китае, у этой модели две полностью «зелёные» версии, которые оснащаются аккумулятором ёмкостью 94,5 кВт*ч. Заднеприводной четырёхдверке положен единственный электромотор мощностью 322 л.с. (максимальный крутящий момент – 396 Нм). Модификация с полным приводом оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 547 л.с. (687 Нм).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Avatr 12 на российском рынке будет предлагаться в четырёх комплектациях – Advance, Business, Dynamic и Dynamic Pro. В зависимости от версии в список оснащения входят: камеры вместо наружных зеркал заднего вида, панорамная крыша, отделка салона кожей Nappa, подогрев, а также функции вентиляции и массажа передних кресел, ещё для них предусмотрены оттоманки. Для исполнений Dynamic и Dynamic Pro предусмотрены красные тормозные суппорты и более агрессивный обвес.

Напомним, в начале текущей осени Changan провёл в Европе премьеру концептуального седана Avatr Vision Xpectra. Этот шоу-кар, вероятно, не доберётся до конвейера, но его черты могут унаследовать другие будущие модели бренда.

седан Россия авторынок новинки Avatr Avatr 12

 

