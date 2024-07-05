Седан Dodge Attitude сменит поколение и донора: GAC вместо Mitsubishi

Седанчик Dodge Attitude актуального поколения является клоном дореформенного Mitsubishi Mirage/Attrage. Модель американского бренда продают исключительно в Мексике. А недавно там поймали четырехдверку Dodge новой генерации. Фото выложили в своих соцсетях местные жители, после чего эти снимки расхватали мексиканские профильные медиа: среди них, например, издание Autocosmos. Так вот выяснилось, что вместе с поколением Dodge Attitude сменит и донора, и рыночное позиционирование.

Нынешний Dodge Attitude, он же старый Mitsubishi Mirage-седан 1 / 4 Нынешний Dodge Attitude, он же старый Mitsubishi Mirage-седан 2 / 4 Нынешний Dodge Attitude, он же старый Mitsubishi Mirage-седан 3 / 4 Нынешний Dodge Attitude, он же старый Mitsubishi Mirage-седан 4 / 4

В застуканной машине легко угадывается «китаец» GAC Trumpchi Empow, который выпускается с 2021 года. Решение концерна Stellantis (ему принадлежит марка Dodge) привлечь в качестве партнера китайскую компанию выглядит вполне логичным. Дело в том, что в актуальной мексиканской гамме Доджа уже есть клон GAC: дебютировавший почти три года назад кроссовер Journey – это чуть перелицованный GAC Trumpchi GS5.



Глобальный GAC Empow. Новый Dodge Attitude от него сильно отличаться не будет 1 / 2 Глобальный GAC Empow. Новый Dodge Attitude от него сильно отличаться не будет 2 / 2

Судя по шпионским кадрам, основой для нового Dodge Attitude стал нынешний глобальный Empow со спортивным обвесом (в Китае исходный седан недавно пережил рестайлинг). Единственное значимое отличие от донора – радиаторная решетка. У четырехдверки Dodge она сетчатая, тогда как аналогичный Empow имеет вертикальные клинья. Ну и еще на крышке багажника пойманной четырехдверки красуется крупный черный спойлер, но это, вероятно, опция.



Если прежний Dodge Attitude относится к компактному сегменту (длина – 4245 мм, колесная база – 2550 мм), то седан следующего поколения – это уже одноклассник Hyundai Elantra и Volkswagen Jetta. Длина китайского исходника, предназначенного для глобального рынка, равна 4700 мм, расстояние между осями – 2736 мм.

Глобальный GAC Empow

В салон папарацци не заглянули, но и внутри новинка, вероятно, повторила «китайца», то есть клиентам предложат машины с единым табло. В список оборудования еще наверняка войдут современные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Уходящему Attitude все это добро не положено.



Технику новый седан Dodge тоже, скорее всего, разделил с моделью GAC. Глобальный Empow оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Под капотом старого Dodge Attitude установлен трехцилиндровый атмосферник 1.2 (76 л.с.), он сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором.

Глобальный GAC Empow

Полноценную презентацию свежая четырехдверка может справить в Мексике в августе – сентябре. Цены, разумеется, вырастут. Прежний же Dodge Attitude сейчас стоит от 275 400 песо, что эквивалентно примерно 1,3 млн рублей по актуальному курсу.

