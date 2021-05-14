Седан Geely Emgrand нового поколения показался без камуфляжа

На китайском рынке модель, которая сейчас называется Geely Emgrand, появилась в линейке бренда в 2009 году. Нашему рынку этот автомобиль тоже знаком: у нас его продавали под индексом EC7 (причем не только седан, но и хэтчбек). Позже «пятидверка» исчезла из гаммы китайской марки, а «четырёхдверку» в РФ переименовали в Emgrand 7. В прошлом году история Эмгранда в РФ завершилась: модель сняли с продаж из-за низкого спроса. В Китае же седан по-прежнему присутствует, причём компания готовится представить очередное поколение Emgrand.



Новый Geely Emgrand

Geely в конце прошлого месяца опубликовала несколько тизеров нового седана Emgrand (его объявили четвёртым поколением). В начале текущего месяца замаскированная с помощью плёнки новинка попалась в объективы фотошпионов, ну а теперь фотографии «четырёхдверки» без малейшего намёка на камуфляж были опубликованы в базе китайского минпрома.



Судя по снимкам, у седана будет новая головная оптика: речь идёт об «изломанных» фарах с интегрированными светодиодными «штрихами» дневных ходовых огней. Задние стойки дополнили небольшими окошками, за счёт которых силуэт автомобиля стал более изящным, чем у предшественника. Светодиодные задние фонари теперь более узкие, а между ними пролегает светящаяся полоса через всю ширину кормы и надпись с названием бренда ниже.

Новый Emgrand на 6 мм подрос в длину (до 4638 мм), на 31 мм – в ширину (до 1820 мм), а высота стала меньше на 10 мм (теперь – 1460 мм); колёсная база осталась прежней – 2650 мм.



Салон нового Geely Emgrand

Фотографий салона в базе минпрома нет, однако ранее его успели запечатлеть фотошпионы. Так, Geely Emgrand следующего поколения получил интерьер, выполненный в минималистичном стиле: дефлекторы обдува спрятаны в одну линию, над передней панелью возвышается крупный сенсорный экран мультимедийной системы, под планшетом имеется место для одной физической клавиши (остальные кнопки теперь, видимо, сенсорные). Кроме того, модели в ходе смены генерации заменили виртуальную «приборку», центральный тоннель и рычаг коробки передач.



Тизеры нового Geely Emgrand 1 / 2 Тизеры нового Geely Emgrand 2 / 2

Как сообщалось ранее, внутренний индекс новой «четырёхдверки» – SS11. У паркетника Geely Binyue (на нашем рынке это Coolray) был похожий индекс (SX11), так что профильные китайские СМИ полагают, что и платформа у этих моделей общая. Напомним, в основе кроссовера лежит «тележка» BMA (B-segment Modular Architecture). Под капотом нового Emgrand находится прежний 1,5-литровый атмосферный мотор JLC-4G15B, но его форсировали со 109 до 114 л.с. Вероятно, в пару к нему также предложат либо пятиступенчатую «механику», либо бесступенчатую коробку передач. Отметим, у модели есть полностью электрическая версия, не исключено, что она появится и у новой «четырёхдверки».



На фото: актуальный Geely Emgrand (версия для Китая) 1 / 3 На фото: актуальный Geely Emgrand (версия для Китая) 2 / 3 На фото: актуальный Geely Emgrand (версия для Китая) 3 / 3

Премьера новинки, вероятно, пройдёт ближайшим летом, на домашний рынок Geely Emgrand следующей генерации выйдет до конца текущего года. О планах вернуть седан в Россию в компании пока не сообщали. Ближайшими премьерами бренда на нашем рынке будут кроссоверы Atlas Pro и Xingyue L. Как рассказал в интервью Kolesa.ru генеральный директор Geely International, в дальнейшем марка намерена продолжить обновление модельной линейки в РФ, по-прежнему делая ставку на сегмент SUV.

