Теперь «живьём»: седан Geely Emgrand нового поколения попался шпионам

По неофициальным данным, свежая модель построена на той же «тележке», что и паркетник Coolray. На домашний рынок «четырехдверка» должна выйти до конца текущего года.

Несколько дней назад компания Geely распространила тизеры нового седана Emgrand, объявленного четвертым поколением. Напомним, модель в строю с 2009-го, у нас ее когда-то продавали под индексом EC7, причем не только «четырехдверку», но и хэтчбек. Затем от пятидверной версии марка отказалась (вообще, а не только в РФ), а седан на нашем рынке переименовали в Emgrand 7. В России история этого Эмгранда завершилась в прошлом году – его сняли с продаж из-за низкого спроса. В Китае же седан обновляли чуть ли не ежегодно, и там он остается весьма востребованным. Кстати, на домашнем рынке еще есть Emgrand GL, который когда-то считался преемником «просто» Emgrand. Дальнейшая судьба модели с приставкой пока неизвестна, ну а «четвертый» Эмгранд, тем временем, застукан фотошпионами, его снимки опубликовало местное издание Autohome.

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Новому седану достались «изломанные» фары с интегрированными светодиодными «штрихами» ходовых огней, в задних стойках появились дополнительные окошки, благодаря чему силуэт стал более изящным, чем у предшественника. Фонари сделали у́же, вдобавок у машины на тизере между ними есть светящаяся полоска (отсутствие оной у Emgrand на шпионском фото можно объяснить тем, что перед нами все еще тестовый образец). Габариты пока неизвестны. Длина нынешней «четырехдверки» для КНР равна 4632 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2650 мм.



Салон «четвертого» Geely Emgrand выполнен в минималистичном стиле: дефлекторы обдува спрятали в одну линию, довольно крупный тачскрин мультимедийной системы возвышается над передней панелью, а под планшетом есть некий «выступ», на котором лишь одна физическая клавиша – остальные, видимо, сенсорные. Также заменили виртуальную «приборку», центральный тоннель и селектор коробки.

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По данным китайских СМИ, внутризаводское обозначение нового седана – SS11. У паркетника Geely Binyue (в России это Coolray) был похожий индекс (SX11), и, исходя из этого, профильные медиа полагают, что и платформа у моделей общая: кросс построен на «тележке» BMA (B-segment Modular Architecture). Если Binyue действительно является родственником новой «четырехдверки», то последняя также могла унаследовать от SUV бензиновую «турботройку» 1.5 (177 л.с.), разработанную Geely вместе с Volvo. На кроссовере этот мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также Binyue положена «турбочетверка» 1.4 (141 л.с.) с 6МКП или 6DCT. Не исключено, что седан полностью разделит гамму с кроссовером.



Актуальный Geely Emgrand на родине оснащается «атмосферником» 1.5 (109 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Плюс у модели есть полностью электрическая версия – у новой «четырехдверки» такая тоже, возможно, появится.

Актуальный Geely Emgrand для Китая 1 / 3 Актуальный Geely Emgrand для Китая 2 / 3 Актуальный Geely Emgrand для Китая 3 / 3

В Китае седан нового поколения должен стартовать до конца текущего года. О планах вернуть четырехдверный Emgrand в Россию компания пока не заявляла. У нас ближайшими премьерами Geely станут кроссоверы Atlas Pro и Xingyue L. В дальнейшем марка планирует продолжить обновление модельной линейки в РФ, по-прежнему делая ставку на сегмент SUV, о чем в интервью Kolesa.ru рассказал генеральный директор Geely International.

