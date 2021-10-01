Седан Honda Crider обновлён на фоне обвала продаж: больше, но дешевле Civic

«Четырехдверка» изменилась как снаружи, так и внутри. Моторы реформы не затронули: модель по-прежнему доступна с литровой «турботройкой» или в виде гибрида. Зато и цены выросли несильно.

В гамме Хонды седан Crider появился в 2013 году, во второе поколение он перешел в 2018-м. Эта модель разработана специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП GAC Honda. Согласно статистике CarSalesBase, лучшим годом для «четырехдверки» стал 2014-й, когда было реализовано 157 207 экземпляров. После пробить отметку в 150 000 единиц удалось лишь в 2019-м (154 053 шт.), а вот результат прошлого года –уже 113 379 машин, по итогам января-августа 2021-го и вовсе реализовано лишь 25 096 седанов, что почти втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. И вот на этом фоне марка запускает в продажу рестайлинговый Crider.

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Модели достался новый капот – без «горба» по центру. Верхняя хромированная плашка теперь плоская, а не выпуклая, вдобавок эмблему Хонды перенесли чуть ниже. Также подретушированы бамперы. Длина выросла на 10 мм до 4766 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1804 мм, высота – 1509 мм, колесная база – 2730 мм. Кстати, по длине Crider по-прежнему превосходит четырехдверный Civic, хотя расстояние между осями у последнего после смены поколений стало больше (размеры китайского нового Honda Civic – 4674 и 2735 мм соответственно).



Обновленный Honda Crider

В салоне установили новый блок управления климат-контроля, с сенсорными кнопками вместо «шайб». Кроме того, у тачскрина мультимедийной системы появилась рамка, которая визуально объединила планшет с «климатом». Сама мультимедиа – тоже новая, с голосовым управлением и расширенными возможностями подключения. При этом седан сохранил свою «фишку»: откидывающийся центральный подлокотник заднего сиденья может превращаться в столик. Как и прежде, топ-версии еще положены адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.



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Двигатель прежний: Honda Crider оснащается бензиновой «турботройкой» 1.0 от предыдущего Civic, мотор выдает 122 л.с. и 173 Нм. В строю остался и гибрид, такая версия у модели появилась в прошлом году, в состав установки входят четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 и электромотор, совокупная отдача – 154 л.с. После рестайлинга седан лишился «механики», теперь он доступен только с вариатором, впрочем, 6МКП была лишь у начальной комплектации.



Дореформенный Honda Crider 1 / 3 Дореформенный Honda Crider 2 / 3 Дореформенный Honda Crider 3 / 3

За счет отсутствия механической коробки «база» подорожала, но не сильно, да и цены остальных исполнений в целом почти прежние: бензиновый Honda Crider стоит от 109 800 до 139 800 юаней (около 1 234 000 – 1 571 000 рублей по актуальному курсу), гибрид обойдется в 139 800 – 169 800 юаней (1 571 000 – 1 909 000 рублей). Для сравнения, «традиционный» Honda Civic нового поколения в Китае обойдется минимум в 129 900 юаней (1 460 000 рублей; гибридной версии у «одиннадцатого» Сивика пока нет).



Между тем в Китае у Crider имеется близнец – седан Envix, его производит СП Хонды и Dongfeng. Эта модель стартовала в 2019-м, и спросом она не пользуется: результат прошлого года – всего 44 751 экземпляр. На данный момент неизвестно, переживет ли Envix рестайлинг или все же его отправят в отставку.