Седан Hyptec A800 от GAC выходит на рынок: необычное решение в салоне, полный привод и скидки

05.03.2026 225 0 0
Новый флагман бренда Hyptec предложен в виде гибрида с «усилителем хода». Модель доступна в четырех комплектациях, причем уже в базе у нее довольно внушительный список оборудования.

Первый показ гибридного седана Hyptec A800 провели еще в августе прошлого года, интерьер рассекретили несколько месяцев спустя. Затем марка открыла на родине прием «слепых» заказов, то есть без объявления цен. Теперь же в Китае опубликован полный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Ну и напомним, что бренд Hyptec считается «премиумом», он входит в состав концерна GAC – это бывший Hyper, который, в свою очередь, когда-то откололся от Aion, еще одной дочерней марки «поднебесного» автогиганта.

В основе Hyptec A800 лежит платформа с 400-вольтовой архитектурой. Длина новинки равна 5130 мм, ширина в зависимости от исполнения – 1966 или 1998 мм, высота – 1492 или 1500 мм. Колесная база составляет 3020 мм. Заявленный объем багажника (опять же, в зависимости от версии) – 350 или 410 литров.

Главные фишки дизайна экстерьера – двухэтажная головная оптика, внушительный передний бампер и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, седан имеет безрамочные двери с выдвижными ручками и две стеклянные секции в крыше. Hyptec A800 «стоит» на 20-дюймовых колесах. В салоне – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5 от Huawei. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Hyptec A800 представляет собой подзаряжаемый гибрид типа EREV, то есть его бензиновая турбочетверка 1.5 работает исключительно в режиме генератора. Модель доступна в четырех комплектациях. Согласно потребительскому сайту марки, у трех из них ДВС выдает 122 л.с., а на задней оси расположен 272-сильный электромотор (305 Нм). Топовый седан – полноприводный, он получил 163-сильный 1.5T и аж три электродвигателя, которые вместе выдают 598 л.с. и 650 Нм. Батарея одна на всех – емкостью 35 кВт*ч. Только на электротяге заднеприводный Hyptec A800 проедет 220 км по китайскому циклу CLTC, полноприводный – 200 км. Суммарная дальнобойность – 1140 и 1007 км соответственно. С места до «сотни» заднеприводный седан разгоняется за 7,4 секунды, полноприводный – за 4,4 секунды.

В списке оборудования самого дешевого Hyptec A800 значатся: активная подвеска с адаптивными амортизаторами (доступна только на старте продаж), обивка из экокожи, упомянутые выше экраны, одна беспроводная зарядка на центральном тоннеле, вентиляция и подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 21 динамиком, камеры кругового обзора, восемь ультразвуковых радаров, три радара миллиметрового диапазона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В следующей по старшинству версии появляются «система предотвращения обледенения» передних дверных ручек, штатный видеорегистратор, проекционный дисплей, более продвинутый автопилот ADS 4 от Huawei (в частности, включает лидар над лобовым стеклом и еще четыре ультразвуковых радара).

Предтоповое и самое богатое исполнения – это также пневмоподвеска, встроенный в фары проектор, натуральная кожа, дополнительная беспроводная зарядка спереди, отсек с функциями подогрева и охлаждения, система активного шумоподавления, динамики в подголовнике водительского кресла, массажер и подогрев всех сидений. А еще в этих комплектациях седан Hyptec A800 может стать четырехместным. Нужно будет лишь нажать кнопку, после чего центральная часть спинки заднего дивана опустится, а центральная же часть непосредственно сиденья – поднимется. В итоге, получится массивная «тумба» с отдельным тачскрином (7,9 дюйма), площадками для зарядки телефонов и ящичком, прикрытым шторкой. Такое решение в Hyptec назвали «2+1», для начальных версий это опция.

Наконец, топовая полноприводная четырехдверка получила наиболее продвинутый автопилот (все так же от Huawei) – с четырьмя лидарами и пятью радарами миллиметрового диапазона. За доплату для этой версии можно заказать складной столик (он прячется в той самой «тумбе» сзади).

Гибридный Hyptec A800 от GAC оценили в 189 800 – 299 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,15 млн – 3,4 млн рублей по актуальному курсу. При этом сразу же предусмотрены спецпредложения, с их учетом седан обойдется в 164 800 – 274 800 юаней (1,87 млн – 3,12 млн рублей).

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Hyptec Hyptec A800 GAC

 

