Седан Nissan Primera приехал из Китая в единственной богатой комплектации

Под возрожденным именем Primera компания Nissan решила продавать на Филиппинах электрокар N7 китайского производства. Экспортная четырехдверка дебютировала с одним мотором, батарею выбрать тоже не получится.

Весной нынешнего года филиппинские СМИ выяснили, что Nissan сертифицировал в их стране электроседан с названием Primera. Тогда сразу появилось предположение, будто это имя возродят для Nissan N7 китайского производства. Сама марка подтвердила эту версию летом, когда показала в рамках проходящего на Филиппинах автосалона четырехдверку Primera EV. В октябре было объявлено о том, что партия электрокаров прибыла в эту страну из Поднебесной. Ну а теперь раскрыты все характеристики и дан старт продажам.

Напомним, что оригинальная модель Nissan Primera продержалась на рынке с 1990 по 2008 гг., сменив три поколения. Гамма включала лифтбек, седан и универсал. «Электричка» же Nissan N7 с безрамочными дверями дебютировала в КНР в прошлом году, она разработана совместным предприятием Dongfeng Nissan, которое ее и выпускает. На производственной родине электроседан уже успели модернизировать. В частности, там у N7 появились полускрытые ручки вместо выдвижных и более продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Но на Филиппины привезли дореформенную модель.

В плане дизайна седан Nissan Primera практически дословно повторил исходный Nissan N7 образца 2025 года. Среди особенностей внешности – проходящая во всю ширину передка светодиодная полоска, гладкий «нос», фары-бумеранги и монофонарь. Внутри – двухспицевый руль, раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), двухэтажный центральный тоннель.

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Длина Nissan Primera равна 4930 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1487 мм, колесная база – 2915 мм. Паспортный дорожный просвет – 145 мм. Объем багажника вместе с «подпольем» составляет 504 литра, дополнительного отсека под крышкой капота нет.

Филиппинцам седан предложен с единственным 218-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 58 кВт*ч. Запас хода – 500 км по циклу NEDC. В Китае актуальная четырехдверка Nissan N7 сегодня доступна с тем же электродвигателем, вдобавок там можно выбрать автомобиль с 285-сильным мотором (до модернизации в богатых комплектациях был 272-сильный двигатель). На китайском рынке электрокар сейчас представлен с батареей емкостью 56 или 71 кВт*ч, запас хода в зависимости от модификации варьируется от 525 до 635 км по циклу CLTC.

Комплектация у экспортной Nissan Primera одна, и она довольно богатая. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, стеклянная крыша, упомянутые выше экраны, климат-контроль, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Nissan Primera оценили в 2 099 000 филиппинских песо (около 2,7 млн рублей по текущему курсу). При этом первым покупателям седан доступен со скидкой, с ее учетом модель обойдется в 1 999 000 песо (2,6 млн рублей).

Предполагается, что впоследствии электроседан производства Dongfeng Nissan доберется и до других стран, но под каким именем – пока неизвестно. Вообще, китайское СП активно развивает экспорт. Так, на тех же Филиппинах вместе с Primera стартовал рамный гибридный пикап Nissan Navara Pro, бензоэлектрический грузовичок также уже представлен в Мексике (но под именем Nissan Frontier Pro) и анонсирован для Австралии и Новой Зеландии, а его чисто бензиновая и дизельная версии вот-вот появятся на Ближнем Востоке. Наконец, компания Dongfeng Nissan недавно заявила о планах продавать за пределами Китая кроссовер Nissan NX8 (гибрид или электрокар).