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  • Седан Skoda Slavia на замену старому Rapid: официальные изображения

Седан Skoda Slavia на замену старому Rapid: официальные изображения

02.11.2021 657 1 0

Родственником «четырехдверки» чешской марки является Volkswagen Virtus, при этом дизайн у свежей Шкоды, конечно, свой. Модель предложат с двумя турбомоторами на выбор.

 

Мы уже видели седан Skoda Slavia в камуфляже, а теперь опубликованы фирменные дизайн-скетчи. Напомним, новинка пока адресована только Индии, там же наладят производство, причем компания обещает уровень локализации 95%. В местной гамме модель заменит старый Rapid, который, к слову, вовсе не лифтбек, как у нас, а седан – это родственник российского предыдущего VW Polo. Сам прежний Рапид уже покинул конвейер индийского завода, хотя у дилеров машины еще имеются.

Skoda Slavia
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Skoda Slavia
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Славия построена на платформе MQB-A0-IN, разработанной специально для Индии. Эта «тележка» представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, она также лежит в основе локальных паркетников Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Впрочем, совсем новой разработкой Skoda Slavia все же не является, ведь она унифицирована с бразильским Volkswagen Virtus (базируется на «исходной» платформе MQB; в основе индийского Rapid лежит PQ25, ее же сохранил российский лифтбек второго поколения). Но дизайн у «четырехдверки» Шкоды, разумеется, свой: Slavia получила фамильную радиаторную решетку, более рельефный капот и круглые противотуманки; в фарах – диодные L-образные ходовые огни, а у задних фонарей урезаны дополнительные секции на крышке багажника. Салон пока не засвечен.  

Skoda Slavia
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Skoda Slavia
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Основные характеристики уже известны. Седан Skoda длиннее и выше исходного Фольксвагена – 4541 и 1487 мм против 4482 и 1472 мм у Виртуса. Ширина Славии составляет 1752 мм (бразильская «четырехдверка» всего на 1 мм у́же), колесная база у машин совпадает – 2651 мм. Ну и для сравнения, размеры уходящего индийского Rapid: длина – 4413 мм, расстояние между осями – 2552 мм.

Двигатели такие же, как у соплатформенного паркетника Skoda Kushaq. Речь идет о бензиновых «турботройке» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», а старшему движку – DSG7.

Volkswagen Virtus
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Volkswagen Virtus
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Volkswagen Virtus
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Прежде считалось, что полностью Skoda Slavia раскроется в декабре, однако на прошлой неделе выяснилось, что «статичную премьеру» проведут уже 18 ноября – очевидно, речь об онлайн-презентации. На индийский рынок седан выйдет в начале следующего года. Не исключено, что позже Славия доберется и до других стран. Но в России «четырехдверку» все равно можно не ждать: наш лифтбек Skoda Rapid в отставку не собирается.

Между тем Volkswagen Virtus тоже уже ловили на индийских дорогах, то есть вскоре он перевоплотится в преемника VW Vento (аналог почившего российского Polo-седана).

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1 комментарий
02.11.2021 16:46
ANT2

седан ни разу не удобно...

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