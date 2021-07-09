Семиместный брат нового Logan попался фотошпионам: скорее всего, это кросс-версия

«Простые» исполнения, то есть без характерных для кроссоверов атрибутов, у нового универсала тоже, вероятно, будут. Модель пока адресована только европейскому рынку.

Накануне принадлежащая Группе Renault румынская марка Dacia анонсировала новый семиместный автомобиль: онлайн-показ пройдет 3 сентября, а публичную презентацию проведут 6 сентября на выставке в Мюнхене (туда шоу переедет из Франкфурта). Никаких иных официальных подробностей о модели нет. Впрочем, и так понятно, что это будет универсал на базе Logan третьего поколения (в основе «четырехдверки» лежит платформа CMF-B): замаскированные образцы уже попадались во время испытаний, а теперь появились свежие шпионские фото, ими с нами поделилось испанское издание Motor.es.

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Судя по всему, Dacia готовит универсал повышенной вместимости с высокой крышей в стиле Logan MCV первой генерации, который стал донором для российского Lada Largus. Не исключено, что новая румынская «пятидверка» отличится не только длиной, но и растянутой колесной базой. Напомним, «второй» Logan MCV был уже «традиционным» универсалом с почти аналогичным тогдашнему седану расстоянием между осями и двухрядным салоном (европейский рынок тот «сарай» уже покинул).



Пойманная машина все еще упакована в плотный камуфляж, но кое-какие детали рассмотреть можно. Так, передний бампер и радиаторная решетка универсалу вроде бы достались от соплатформенного Логану хэтчбека Sandero, а если точнее – от кросс-версии Stepway. Противотуманки тоже оформлены, как у кросс-хэтча (у них более широкая пластиковая подложка, сверху расположены хромированные полоски). Вдобавок у универсала массивные колесные арки, на крыше имеются рейлинги. Видимо, перед нами «кроссоверное» исполнение Stepway, хотя «простые» версии тоже, скорее всего, будут. Другая «фишка» универсала – вертикальные задние фонари. А еще эта модель может стать первой Dacia с новой эмблемой, презентованной почти месяц назад.



Безымянная пока новинка Dacia и Sandero Stepway третьего поколения 1 / 2 Безымянная пока новинка Dacia и Sandero Stepway третьего поколения 2 / 2

Насчет техники достоверной информации пока нет. Новые седан Dacia Logan и хэтч Sandero в Европе сегодня предлагаются с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 SCe (65 л.с.) и турбомотором 1.0 TCe (90 л.с.), плюс газовая 100-сильная модификация. Коробки (в зависимости от двигателя) — пяти- или шестиступенчатая «механика», вариатор. При этом испанцы, например, прочат грядущей новинке гибридную версию. Привод же в любом случае только передний.

Новые Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway. Модели базируются на платформе CMF-B 1 / 3 Новые Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway. Модели базируются на платформе CMF-B 2 / 3 Новые Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway. Модели базируются на платформе CMF-B 3 / 3

Неизвестно и то, как именно Dacia будет позиционировать универсал: в качестве Logan MCV третьего поколения или как совершенно новую модель с другим именем. А некоторые «старосветские» СМИ и вовсе считают, что новинка окажется Lodgy следующей генерации. Последний автомобиль – это трехрядный компактвэн, его выпускают с 2012 года. К слову, у Lodgy тоже есть кросс-версия Stepway, «внедорожное» исполнение было и у «второго» универсала Logan MCV.



Универсал Dacia Logan MCV второй генерации и актуальный компактвэн Dacia Lodgy, оба – в версии Stepway 1 / 5 Универсал Dacia Logan MCV второй генерации и актуальный компактвэн Dacia Lodgy, оба – в версии Stepway 2 / 5 Универсал Dacia Logan MCV второй генерации и актуальный компактвэн Dacia Lodgy, оба – в версии Stepway 3 / 5 Универсал Dacia Logan MCV второй генерации и актуальный компактвэн Dacia Lodgy, оба – в версии Stepway 4 / 5 Универсал Dacia Logan MCV второй генерации и актуальный компактвэн Dacia Lodgy, оба – в версии Stepway 5 / 5

Пусть семиместный автомобиль справит премьеру уже в сентябре, но до европейских дилеров он должен добраться только в следующем году – по крайней мере, именно на 2022-й заявлена некая новинка марки в опубликованном ранее плане развития. Пока нет данных о том, появится ли аналог такой Dacia в линейке материнской компании Renault.

