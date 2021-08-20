Одна из самых интересных новинок этого года – первый полноценный пикап Hyundai, получивший имя Santa Cruz. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть трёхрядный кроссовер на его основе.

Презентация нового Santa Cruz состоялась в середине апреля этого года. В некотором смысле его можно считать серийной версией одноимённого концепта, представленного ещё в 2015 году, однако у них нет практически ничего общего. Из дизайнерских элементов их роднит буквально пара деталей – форма бокового остекления, оформление нижней части боковин и горизонтальные фонари. В то же время серийный пикап сохранил «кроссоверную» стилистику концепта, что заметно выделяет его на фоне большинства других грузовичков. Возможно, такой дизайн подошёл бы и для полноценного кроссовера?

Представленный на рендерах паркетник обладает точно такими же габаритами, как и пикап, колёсная база также не изменилась. При этом увеличен проём задних дверей для облегчения посадки на второй и третий ряды сидений. Стойки С (которые расположены сразу за задними дверьми), соответственно, немного перенесены назад. Корма кроссовера выполнена в том же стиле, что и у оригинального пикапа. При этом фонари теперь объединены горизонтальной светодиодной полосой – этот элемент уже стал фирменной чертой многих новых моделей Hyundai, среди которых Sonata, Elantra и Tucson. Кроме того, ниша номерного знака перенесена с бампера на крышку багажника.

К слову о габаритах, длина нового пикапа составляет 4971 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1694 мм, колёсная база модели равна 3005 мм. Для сравнения, аналогичные показатели кроссовера Hyundai Tucson, послужившего основой для Santa Cruz, составляют 4630/1865/1665 мм, расстояние между осями – 2755 мм. Таким образом, изображённый на рендерах кроссовер мог бы стать своего рода просторной длиннобазной версией Tucson с тремя рядами сидений и оригинальным дизайном. Что же касается моторов, то Santa Cruz на американском рынке (пока пикап представлен только там) предлагается с двумя вариантами моторов – базовый 193-сильный атмосферный 2.5 GDI от американского Tucson, а также 280-сильный турбомотор 2.5 T-GDI, который для Туссана не предлагается. Первый двигатель комплектуется классическим 8-ступенчатым «автоматом», второй – 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Пикап Hyundai Santa Cruz 1 / 3 Пикап Hyundai Santa Cruz 2 / 3 Пикап Hyundai Santa Cruz 3 / 3

В России Santa Cruz сейчас не представлен, однако уже можно приобрести родственный ему Tucson нового поколения, премьера которого состоялась осенью прошлого года. На нашем рынке кроссовер комплектуется тремя моторами, самым доступным из которых является 150-сильный 2.0. В сочетании с «механикой» и передним приводом он оценивается в 1 869 000 рублей. Вариант с тем же мотором, полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 2 119 000 рублей. Есть также дизельная модификация с 2-литровым мотором мощностью 186 л.с., она комплектуется 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом, минимальный ценник – 2 519 000 руб. Самый мощный вариант оснащается вышеупомянутым 2.5 (на нашем рынке он развивает 190 л.с.), в базовой комплектации Family он обойдётся дешевле – от 2 269 900 рублей.

Напомним, пару недель назад показали новый минивэн Hyundai Custo.