Предвестника вэна – MPV Concept – компания Geely представила в прошлом году на Шанхайском автосалоне. В апреле 2018-го был рассекречен внешний облик серийного воплощения концепта: фото модели появились в базе министерства промышленности Китая. Теперь же Джили опубликовала официальные картинки. Сроки премьеры новинки еще не названы. Не исключено, что минивэн привезут на мотор-шоу в Гуанчжоу, которое откроется в ноябре.

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Модель пока известна под внутризаводским кодом VF11. Подробностями о вэне в Geely не поделились, впрочем, в сертификационном органе Поднебесной были указаны некоторые характеристики. Так, длина однообъемника равна 4706 мм, ширина – 1909 мм, высота – 1664 мм, колесная база – 2805 мм. То есть, по своим габаритам Geely VF11 чуть-чуть не дотянул до европейского Ford S-Max (4796/1916/1655 мм, расстояние между осями – 2850 мм). «Китаец» будет доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном.

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О «тележке» точной информации пока нет. Некоторые местные СМИ пишут, что в основе VF11 лежит платформа собственной разработки Geely. По другой версии, вэн базируется на «тележке» CMA, созданной китайцами совместно с Volvo (шведская марка принадлежит Джили), — на ней же построены, например, «паркетник» Volvo XC40 и модели бренда Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo). Есть и третья версия – минивэн создан на платформе BMA, которая представляет собой, по сути, более дешевую модификацию СМА с полузависимой задней подвеской. На «тележке» BMA базируются дебютировавшие недавно кросс Geely Binyue (заводской индекс SX11) и седан Geely Binrui.

По предварительным данным, минивэн предложат с бензиновым двигателем 1.5 мощностью 177 л.с. Вероятно, это трехцилиндровый мотор, разработанный опять же вместе с Volvo, — по крайней мере, движок с такими характеристиками есть у представленного официально «паркетника» Geely Binyue (максимальный крутящий момент – 255 Нм). У кроссовера этот мотор сочетается с семиступенчатым «мокрым» преселективом. Кстати, таким же двигателем оснащается и Volvo XC40, но у «шведа» отдача составляет 156 л.с. и 265 Нм.

Также ожидается, что у Geely VF11 будет подзаряжаемая гибридная версия с полуторалитровым двигателем и электромотором. Совокупная мощность PHEV неизвестна, но есть данные о расходе топлива – 1,7 л/100 км. Кроме того, по информации китайских СМИ, у минивэна еще будет полностью электрический вариант, однако подробностей о такой модификации также нет.

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