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Серийный кроссовер Hyundai Mufasa показался на официальных фото

12.04.2023 234 0 0

На данный момент компактная «пятидверка» анонсирована только для одной страны, там для нее заявлен двухлитровый «атмосферник».

Новый паркетник Hyundai еще в феврале слил китайский минпром, потом были шпионские фото машин, застуканных на воле. Однако сама марка все же решила сначала поинтриговать и представила в марте «внедорожный» концепт. А теперь опубликованы фирменные изображения серийной модели. Как несложно догадаться, кроссовер предназначен, прежде всего, для Китая, его производством займется местное СП Beijing Hyundai. Модель назвали Mufasa. Кстати, такое имя носил лев из диснеевского мультфильма, отец Симбы.

Китайские профильные медиа полагают, что Mufasa придет на смену кроссу Hyundai ix35, который до сих пор выпускают и продают в КНР: во второе поколение локальный «тридцать пятый» перешел в 2017-м, масштабный рестайлинг он пережил под конец 2020 года. По длине (4475 мм) и высоте (1665 мм) новый SUV уступает нынешнему ix35 (4500 и 1710 мм соответственно), ширина (1850 мм) у машин совпадает. Колесная база Hyundai Mufasa – 2680 мм против 2640 мм у Hyundai ix35.

У свежего кроссовера необычная внешность, ему достались вертикальные блоки фар, рельефные бока в стиле Tucson, массивные радиаторная решетка и бамперы. А задние фонари сделали в виде овальной рамки. Интерьер мы видели на снимках папарацци, внутри – усеченный руль, кнопочный пульт вместо привычного рычага коробки и табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная приборка и экран мультимедийной системы.

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Двигатель в документах сертификационного органа был один – бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 160 л.с. При этом некоторые китайские СМИ еще прочат Hyundai Mufasa 48-вольтовый довесок, но пока непонятно, станет ли эта версия дополнением к «традиционному» кроссоверу или же электрифицированный вариант окажется единственным. Hyundai ix35 оснащается тем же атмосферным двухлитровым мотором (без довеска), он также бывает со 140-сильной «турбочетверкой» 1.4 T-GDI. Двигатель 2.0 сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом», турбомотору положена семиступенчатая роботизированная коробка. Привод у ix35 только передний, у Mufasa полноприводного исполнения тоже, скорее всего, не будет.

Публичную премьеру новый паркетник справит на Шанхайском автосалоне, который откроется уже на следующей неделе. Пока нет информации о планах Hyundai продавать Mufasa за пределами Китая. Впрочем, впоследствии кто-нибудь из российских дилеров вполне может решиться привезти этот SUV по схеме параллельного импорта.

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